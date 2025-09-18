szeptember 18., csütörtök

Diána névnap

17°
+21
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Németh Ákos sportágat tévesztett?

1 órája

Gokartoztak az Alba Fehérvár játékosai – videó

Címkék#SHS Kart Center#gokart#Alba Fehérvár

Összetartást tartottak az SHS Kart Centerben. Az Alba Fehérvár játékosai csapatépítő program keretében gokartozással és különböző szimulátoros játékokkal kapcsolódtak ki.

Szabó Zsolt
Gokartoztak az Alba Fehérvár játékosai – videó

Németh Ákos mindenkit legyőzött a csapatépítő program során.

Fotó: Nagy Norbert

A felkészülési időszak egyik összetartó programjaként az Alba Fehérvár játékosai az SHS Kart Centerbe látogattak, ahol a gokartozás mellett lehetőségük volt VR és autóverseny szimulátorozni is. A program egy eligazítással kezdődött ezt követően a csapat játékosai mellett a stábtagok, valamint a vezetők is kipróbálták a gokartpályát a szabadedzések során.

Alba Fehérvár
Az autóversenyzés bölcsőjének számító sportba is belekóstolhattak az Alba Fehérvár játékosai
Fotó: Nagy Norbert

A körözések során lehetett látni pár látványos driftelést a hajtűkanyarokban, valamint néhányan a falban kötöttek ki, de természetesen sem a játékosok, és a gokartok sem szenvedtek kárt.  Eközben a pályán éppen nem köröző játékosok elsősorban a VR-élményt próbálták ki, amely igen heves reakciókat váltott ki egy-egy játékosból. Az időmérő során pedig eldőlt, ki lesz az a hat legjobb időt futó versenyző aki kvalifikálja magát a futamra. A versenyt végül Németh Ákos nyerte, aki kívülről is rendkívül pontosan ment , és másodperceket vert csapattársaira.

Sopronban kezdi a 2025-2026-os szezont az Alba Fehérvár

A szezon első tétmérkőzését szeptember 27-én, a Soproni KC ellen vívja Lluis Riera együttese.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu