Gokartoztak az Alba Fehérvár játékosai – videó

A felkészülési időszak egyik összetartó programjaként az Alba Fehérvár játékosai az SHS Kart Centerbe látogattak, ahol a gokartozás mellett lehetőségük volt VR és autóverseny szimulátorozni is. A program egy eligazítással kezdődött ezt követően a csapat játékosai mellett a stábtagok, valamint a vezetők is kipróbálták a gokartpályát a szabadedzések során.

Az autóversenyzés bölcsőjének számító sportba is belekóstolhattak az Alba Fehérvár játékosai

Fotó: Nagy Norbert

A körözések során lehetett látni pár látványos driftelést a hajtűkanyarokban, valamint néhányan a falban kötöttek ki, de természetesen sem a játékosok, és a gokartok sem szenvedtek kárt. Eközben a pályán éppen nem köröző játékosok elsősorban a VR-élményt próbálták ki, amely igen heves reakciókat váltott ki egy-egy játékosból. Az időmérő során pedig eldőlt, ki lesz az a hat legjobb időt futó versenyző aki kvalifikálja magát a futamra. A versenyt végül Németh Ákos nyerte, aki kívülről is rendkívül pontosan ment , és másodperceket vert csapattársaira.

Sopronban kezdi a 2025-2026-os szezont az Alba Fehérvár

A szezon első tétmérkőzését szeptember 27-én, a Soproni KC ellen vívja Lluis Riera együttese.