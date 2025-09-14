szeptember 14., vasárnap

Kosárlabda

2 órája

Felemás hétvégét zártak a kosarasok

Hétvégén Paksra látogattak a fehérvári kosarasok. Az Alba Fehérvár a Morgen Ferdinánd Emléktornán vett részt, ahol a döntőben végül egy szoros meccsen maradt alul a házigazda ellen.

Kelemen Kornél

Az Alba Fehérvárra két mérkőzés várt a hétvégén, ugyanis a csapat Paksra látogatott, ahol a Morgen Ferdinánd Emléktorna keretein belül lépett parkettre. A tornán a Fejér vármegyeiek mellett három csapat vett részt, az Atomerőmű, a Basket Brno és az OSE Lions. A székesfehérváriak az elődöntőben a csehekkel csaptak össze. 

Nem kezdte jól a Brno elleni meccset Lluis Riera Martí legénysége, az első negyedben fej-fej mellett haladtak a gárdák, végül 23-23-as döntetlennel vágtak neki a második etapnak. Az Alba továbbra sem találta meg a megfelelő ritmust, így a félidei szünetre hétpontos cseh előnnyel mentek a felek, 40-47

A fodulást követően magára talált a kék-fehér alakulat és már a harmadik negyedben ledolgozta a hátrányát, majd a negyedikben meg is fordította a meccset. A Brno a végére kezdett teljesen elfáradni, míg Vojvoda Dávidék felpörögtek, így végül 95-80-ra megnyerték a találkozót, így bejutott a szombati döntőbe, ahol a házigazda volt az ellenfele.

A Paks elleni meccset sem kezdte jól a fehérvári alakulat, ekkor úgy tűnt akár egy nagy arányú vereség is lehet a vége, 29-15. A második negyedre már felébredt a csapat, és elkezdte ledolgozni a hátrányát, amelyet a szünetre sikerült is lefelezni. A pihenés ismét jót tett Pongó Marcelléknak, akik apránként egyre közelebb és közelebb zárkóztak, benne volt a levegőben a fordítás lehetősége, azonban az Atomerőmű még időben észbe kapott és szűkösen bár, de megnyerte az Emléktornát, 98-93

 

