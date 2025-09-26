Győzelemmel indított az Alba

A 207 centiméter magas bosnyák Fahrudin Manjgafic szerezte a szezon első pontjait triplából, majd Isiah Bigelow büntetőből szépített, igaz ezek közül csak az egyiket értékesítette. Nehezen vette fel az Alba az üzemi hőmérsékletet, és Josh Thompson sikeres hármasa után már hat pont volt a hazai előny, 8-2 a 2. perc végén. Aztán a 4. percben utolérte ellenfelét a fehérvári legénység, Tanner Stuckman büntetőivel, 8-8. Innentől nyílttá vált ismét a találkozó, bár Pongó Marcell akár fordíthatott volna, de triplája nem ért célba. Ezt követően Kucsera Dániel és Meszlényi Róbert lendített csapatán, és negyed hajrájához közeledve négypontos előnyt kovácsoltak a vendéglátók, 17-13. Ebben a periódusban jobban sáfárkodott a Sopron a lepattanók megszerzésében, nem volt véletlen, hogy 11-9-el zárták ezt a tíz percet. Ez olyannyira eredményes volt számukra, hogy a 8. percben Csendes Péter hármasával még biztosabbá tették vezetésüket, 23-16. Valamelyest Yassin Joseph trojkájával közelebb férkőzött az Alba, de így is a játékrész végére megtartotta a kellő távolságot riválisával szemben az SKC.

A folytatásban próbált felzárkózni a Fehérvár, Bigelow triplából, majd Isiah Philmore ziccerből talált be, ám ez kevés volt az üdvösséghez, kellettek még Takács Martin és Pongó Marcell pontjai, 33-32. Egyértelműen kezdett éledezni a kék-fehér alakulat, a mérkőzés első vendég előnyét Bigelow duplája jelentette a 12. percben, 33-34. Innentől elindult egy húzd meg, ereszd meg párharc, hol itt, hol ott állt magasabb szám a csapatok neve mellett. A nagyszünet előtt Joseph kétpontosa után szűk Albás előnnyel vonulhattak pihenőre a felek, 50-51.

A harmadik negyedet Luke Nelson hárompontosa vezette be, majd Kucsera távoli kísérlete dőlt dugába, míg erre válaszul Pongó Marcell kettőből egy büntetőt szórt be. A Sopron pedig ezután meglódult, Josh Thompson, és Meszlényi Róbert, Kucsera, és Nelson jóvoltából, és pillanatok alatt a 24. percre tetemes előnyhöz jutottak, 61-52. Nehezen eszmélt a sokkból az Alba, némiképp Vojvoda Dávid faragott a hátrányon. Több fehérvári lehetőség kimaradt, függetlenül attól, hogy megrázták magukat, és lassan araszoltak előre, más kérdés, hogy leragadtak közel két percre 69-63-as állásnál. A gólcsendet Pongó és Stefan Filipovics pontjai oldották fel, erre viszont riadót fújt az SKC, és Thompson és Manjgafic újfent triplával segített csapatán, és a záró negyedet négypontos fórral várhatták, 75-71.