1 órája
Az Alba Fehérvár KC szurkolók kedvence bekerült a hét legjobbjai közé
Szabó Kitti megérdemelten került a hét csapatába. Az Alba Fehérvár KC irányítója 7 gólt szerzett a Szombathelyi KKA ellen 25-24-re megnyert mérkőzésen.
Szabó Kitti ismét bekerült a hét válogatottjába.
Fotó: Fehér Gábor
A szurkolók kedvencének is megválasztott az Alba Fehérvár KC irányítója Szabó Kitti kiváló teljesítménnyel járult hozzá csapata sikeréhez. 64%-os lövési hatékonysága (7/11) kulcsfontosságú volt a Szombathelyi KKA ellen, valamint 151-szer sprintelt a találkozó során, amely kulcsfontosságú volt ahhoz hogy a végletekig kiélezett találkozót sikerrel zárják a fehérvári hölgyek.
Mosonmagyaróváron folytatja a bajnokságot az Alba Fehérvár KC
Szuzana Lazovics együttese a Mosonmagyaróvár ellen idegenben lép pályára szerdán 18 órától.