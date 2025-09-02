Az Alba Fehérvár KC közönségkedvence szerint idén nem kell izgulni a bajnokság végén – videó

Az Alba Fehérvár KC idei játékoskerete összességében egyben maradt az előző szezon játékosállományához képest, új érkezőit tekintve a belső posztokon voltak változások. Ami az ellenfél együttesét illeti, a DVSC-hez csak három új játékos érkezett így gyakorlatilag az előző idényben szereplő együttes látogat el a Köfém Sportcsarnokba.

Az Alba Fehérvár KC játékosainak keményen kell küzdenie a DVSC ellen ha nyerni szeretnének.

Fotó: Fehér Gábor

Szuzana Lazovics gárdájának igen nehéz feladata lesz ha meg szeretné szorongatni a Bajnokok Ligájában is érdekelt Lokit. Ha az egymás elleni eredményeket nézzük, egészen 2021. februárjáig kell visszamennünk időbe az utolsó Alba FKC sikerig, amikor idegenben, 27-31-re győzték le a hajdúságiakat. Hazai pályán pedig 2018-ban győzték le a DVSC-t a lányok 30-26-ra.

Videós interjút adott a szezon előtt lapunknak az Alba Fehérvár KC két játékosa

A szezon előtt lapunknak adott interjút a csapat két játékosa. Szabó Kitti az Alba Fehérvár KC irányítója kiemelte, hogy az új idényben erősödött a csapat védekezése, és ennek köszönhetően reményei szerint jobb lesz a gárda mérlege idényt végén a tavalyihoz képest. Zentai Dorottya Spanyolországból érkezett Székesfehérvárra, elmondása szerint azért, hogy itt szintet lépjen. Valamint azt is elmondta, könnyen be tudott illeszkedni az új csapatába.