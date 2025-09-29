Az Alba Fehérvár KC szurkolók kedvence bekerült a hét legjobbjai közé

A szurkolók kedvencének is megválasztott az Alba Fehérvár KC irányítója Szabó Kitti kiváló teljesítménnyel járult hozzá csapata sikeréhez. 64%-os lövési hatékonysága (7/11) kulcsfontosságú volt a Szombathelyi KKA ellen, valamint 151-szer sprintelt a találkozó során, amely kulcsfontosságú volt ahhoz hogy a végletekig kiélezett találkozót sikerrel zárják a fehérvári hölgyek.

Az Alba Fehérvár irányítója, Szabó Kitti került be a forduló válogatottjába.

Fotó: Alba Fehérvár KC/Facebook

Mosonmagyaróváron folytatja a bajnokságot az Alba Fehérvár KC

Szuzana Lazovics együttese a Mosonmagyaróvár ellen idegenben lép pályára szerdán 18 órától.