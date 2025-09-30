Kemény idegenbeli összecsapás vár az FKC-ra

Szuzana Lazovics tanítványai az előző fordulóban egy elképesztően szoros mérkőzést játszottak, a Sallai Nikolettel felálló Szombathelyi KKA ellen. Az Alba Fehérvár KC az első félidőben négy góllal is vezetett, azonban a szombathelyiek nem hagyták magukat, folyamatosan nyomás alatt tartották a hazai pályán szereplő fehérváriakat. Végül, Takó Viktória ejtésével az utolsó percben vált biztossá a győzelem, 25-24-re diadalmaskodtak a vendégek felett, így két győzelemmel, és egy vereséggel az 5. helyről várhatják a szerdai idegenbeli, Mosonmagyaróvár elleni összecsapást.

Takó Viktória, az Alba Fehérvár KC balszélsője akár a Mosonmagyaróvár ellen is döntő szerepet játszhat.

Fotó: Fehér Gábor

A vendéglátók két vereséggel, és egy győzelemmel állnak a tabella 8. helyén, ám árnyalja a képet, hogy a Ferencvárossal, valamint a Győrrel ellen kellett megküzdenie a bajnokság első két fordulójában Dragan Adzic együttesének. A Kozármisleny ellen azonban magabiztos, 21 gólos győzelmet értek el idegenben, így a támadókra nem lehetett panasza a montenegrói trénernek.

Összejöhet ismét a meglepetés győzelem az Alba Fehérvárnak?

Az előző idény során az székesfehérvári női kézilabdázók kisebb meglepetésre 32-29-re legyőzték hazai pályán az óváriakat, bár idegenben az első félidei 6 gólos hátránynak köszönhetően azt a mérkőzést nyolc gólos előnnyel zárták a móváriak. Ha a szombati játékot újra meg tudná ismételni az Alba Fehérvár KC, akár ismét összejöhet a győzelem a Győr-Moson-Sopron vármegyeiek ellen. Legutóbb barátságos találkozón, az extrém körülmények között megtartott Caring Cup-on találkozott egymással a két csapat a Köfém Sportcsarnokban, ahol magabiztosan nyert a Mosonmagyaróvár. A mérkőzés 18 órakor kezdődik az UFM Arénában.