A tízgólos vereség ellenére elégedett volt csapatával Szuzana Lazovics

Egészen jól indult az Alba Fehérvár KC számára a DVSC elleni találkozó. A két együttes az első félidő során fej-fej mellett haladt, és az esélytelenebbek számító fehérváriak fel tudták venni a kesztyűt többek között Szabó Kitti góljainak, valamint az újonc Hajdu Gyöngyvér aktív játékának is köszönhetően. A mérkőzés elején 5-2-re vezetett is az FKC, és a félidőben 13-16-os vendég előnyt mutatott az eredményjelző, amely a játék képe alapján egyáltalán nem tűnt behozhatatlan előnynek. A második félidőben viszont teljesen felülkerekedett a Loki a fehérváriakon. A szünet után rögtön két gólt szereztek, és egyre jobban nőtt a két gárda közti különbség a játékrész során, végül több technikai hibának is köszönhetően 23-33-ra győztek Szilágyi Zoltán tanítványai.

Hajdu Gyöngyvér az Alba Fehérvár KC új igazolása hatalmasat küzdött a DVSC ellen, azonban ez kevésnek bizonyult.

Fotó: Fehér Gábor

A mérkőzés utáni sajtótájékoztatón Szuzana Lazovics az Alba Fehérvár KC vezetőedzője, és a csapat irányítója Szabó Kitti reagált a mérkőzésre.

– Igaz hogy sok sérült játékosunk van de a vereséget sosem fognám erre. Az első félidővel nagyon elégedett voltam, szorosan ott voltunk az ellenfél mögött, azonban a második félidőben mikor már 6-7 gólos lett a különbség akkor realizáltuk hogy nem tudunk már visszazárkózni, valamint ebben a játékrészben tizenkét technikai hibát is vétettünk, amelyet a Debrecen ki is használt. Összességében viszont elégedett vagyok a csapat teljesítményével – nyilatkozta a mérkőzés után Szuzana Lazovics.

– Ahogy Szuki (Szuzana Lazovics) is elmondta, én is annak nagyon örülök, hogy így tudtuk kezdeni a bajnokságot. Az elejétől bele tudtunk állni a mérkőzésbe, és egy Debrecennel partiban tudtunk lenni. Nyilván a második félidőben a saját hibáinkból ezt a saját előnyünkre tudták fordítani, és ott már nagyobb lett a különbség a két csapat között, viszont úgy gondolom, hogy ezeket, ha ki tudjuk javítani, akkor a jövőben tényleg egy nagyon jó csapat tud kialakulni. – fejtette ki gondolatait Szabó Kitti