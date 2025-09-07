szeptember 7., vasárnap

Kosárlabda

43 perce

Szinte végig vezettek, mégis vereség lett a vége

Címkék#Kaposvári KK#felkészülési mérkőzés#Kaposvár#Alba Fehérvár

Túl vannak a második mérkőzésen. Az Alba Fehérvár szombaton Marcaliban lépett parkettre, ahol a Kaposvárral csapott össze. A kiélezett mérkőzésen hosszabbítás után végül a Fejér vármegyeiek maradtak alul.

Kelemen Kornél

Az Alba Fehérvár szombaton a Marcali Kosárlabda Gála keretein belül lépett parkettre. Vojvoda Dávidék az eseménysorozat zárásaként a Kaposvárral csaptak össze. A Somogy vármegyei alakulat az előző idényben kiharcolta az NB I/A-ba való visszajutást, így idén a bajnokságban is találkoznak majd a Fejér vármegyeiekkel. 

Az Alba Fehérvár (kékben) sokáig magabiztosan vezetett, azonban végül a Kaposvár örülhetett
Forrás: Alba Fehérvár / Facebook

A székesfehérváriak esélyeshez méltóan kezdtek, a Kaposvár megküzdött az első mezőnykosárért. Az első negyed közepére kezdett elhúzni az Alba, viszont ellenfele nem adta könnyen magát, Filipovity Péter vezérletével megkezdte a felzárkózást, 18-20. Ezt követően ismét magasabb sebességi fokozatba kapcsoltak Pongó Marcellék, aminek köszönhetően ötpontos előnnyel zárták az etapot, 22-27

Úgy tűnt az Alba Fehérvár eldöntötte a meccset

A rövid szünet után is inkább a kékek akarata érvényesült, de a Kaposvár továbbra is tapadt rájuk, így a félidőig mindössze három ponttal tudták növelni az előnyt, 44-52

A harmadik negyedben is hullámzó teljesítményt nyújtott Lluis Riera Martí legénysége. Többször úgy tűnt, hogy akár eldönthetik a találkozót, de a Kaposvár folyamatosan felzárkózott, ebben a játékrészben mindkét együttes 27 pontot szerzett, 71-79

A negyedik negyedre még jobban rákapcsoltak a somogyiak, Filipovity ihletett formájának köszönhetően döntetlenre mentettek, 101-101.

A hosszabbítás első perceiben úgy tűnt, az Alba felébredt, hiszen gyorsan négypontos előnybe került, azonban a Kaposvár ebből is felállt, Jadyn Parker révén harminc másodperccel a vége előtt már náluk volt az előny, amit követett még egy kosár, 115-111. A székesfehérváriak így végül elbukták második felkészülési mérkőzésüket. 

 

