Kosárlabda

1 órája

Emléktornán vesz részt az Alba Fehérvár

Tovább folytatódik a felkészülési időszak. Az Alba Fehérvár már lejátszotta első felkészülési mérkőzését, amelyet meg is nyert Legközelebb szeptember 6-án a Kometa-KVGY- Kaposvári KK-val csap össze. Ezt követően sincs megállás, hiszen Vojvoda Dávidék szeptember 12-13-án emléktornán vesznek részt.

Kelemen Kornél

Az Alba Fehérvár kerete alaposan átalakult a nyáron, sőt a kispadon is új edző foglal helyet, Alejandro Zubillaga-t Lluis Riera Martí váltotta. Ahogy arról beszámoltunk, a Fejér vármegyeiek az első felkészülési mérkőzésüket 92-76-ra megnyerték az osztrák ST. Pölten ellen. Továbbra sincs megállás a csapat életében, szombaton már Marcaliban, a Kaposvárral mérkőzik meg. 

Az Alba Fehérvár megújult kerettel készül az új idényre
Az Alba Fehérvár megújult kerettel készül az új idényre
Forrás: Alba Fehérvár / Facebook

Az Alba Fehérvár Paksra utazik

Jövőhéten sem fognak unatkozni a kék-fehérek, hiszen az Atomerőmű SE meghívására szeptember 12-13-án a Morgen Ferdinánd Emléktorna keretein belül lépnek parkettre. Összesen négy együttes vesz részt a kétnapos viadalon, pénteken az Alba Fehérvár a Basket Brnoval méri össze az erejét, míg a másik ágon az Atomerőmű SE az OSE Lions-al csap össze. Szombaton először bronzmeccset, majd döntőt vívnak a csapatok. A találkozókra a belépés ingyenes, olvashatjuk a paksi gárda hivatalos Facebook oldalán.

 

A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
