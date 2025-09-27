Döntőnek bizonyult, hogy megnyerték a lepattanócsatát

A tavalyi szezonban a soproniak és a fehérváriak is az utolsó fordulóban surrantak be a rájátszásba, előbbiek a 7., utóbbiak a 8. helyen, nem is jutottak messzire a folytatásban. Az új idénynek komoly tervekkel vágtak neki, mindkét együttes keretét alaposan megerősítették. A két gárda vívta a bajnokság nyitómeccsét, a fehérváriak megérdemelten győztek. Az első tíz percben nem volt rendben az Alba védekezése, a második negyedben nagyot javultak, átvették a vezetést. A harmadik etap a házigazdáké volt, a végjátékban azonban jobb döntéseket hoztak a látogatók, a Fejér vármegyeiek remekül kezdték a bajnokságot.

A fehérvári vezetőedző, LLuis Riera Martí (jobbra) és segítője, Kertész Dániel bíztatja a játékosokat a szezonnyitó bajnokin

Forrás: Sopron KC

Gasper Potocnik, a Sopron trénere szerint izgalmas meccset láthattak a csarnokba látogatók.

-Gratulálok az Albának a győzelemhez. Kimondottan érdekes mérkőzés volt, úgy gondolom, a szurkolók is élvezték. Egy sokpontos meccs jobb a szurkolóknak, mint az edzőknek. Természetesen elégedettebb lennék, ha kiegyensúlyozottabban teljesítenénk védekezésben. Mindent megtettünk, jó energiával játszottunk, a koncentráció azonban néhol csökkent, de az akarat végig rendben volt. Egyértelműen dolgoznunk kell még a játékunk bizonyos elemein, főleg védekezésben. Az Alba jó csapat, és megmutatta, hogy még vannak hiányosságaink, ezért veszítettük el a találkozót. Támadásban sok üres helyzetet teremtettünk, amelyek közül néhányat kulcspillanatokban hagytunk ki, ha ezeket bedobjuk, máshogy is alakulhatott volna az összecsapás. Meg kell tanulnunk többdimenziós játékot játszani, nem csak kintről, hanem hatékonyabban támadva a festéket. Amint ezt megtanuljuk, jobb teljesítményre leszünk képesek. Ettől eltekintve a játékosok megmutatták, hogy vissza tudunk jönni a meccsbe, mindenkivel fel tudjuk venni a versenyt. Meg kell néznünk, mi volt jó és mi rossz, és tanulnunk kell belőle. Az Alba a bajnokság egyik topcsapata, ezt ezúttal is bizonyította.

LLuis Riera Martí, a fehérváriak spanyol trénere érthetően jobb hangulatban értékelt.

- Nagyon nehéz mérkőzést játszottunk, mert az ellenfelünk olyan meccstervvel állt elő, amivel megnehezítette a dolgunkat. A mérkőzés bizonyos részeiben alacsony szerkezettel játszott, ezért a támadó lepattanók megszerzése kritikus pont volt számára. A hazaiak főként akkor voltak sikeresek, amikor bedobálták a hárompontosokat. Amint mi fel tudtuk venni a saját ritmusunkat, irányítottuk a találkozót, amit a végén meg is nyertünk.