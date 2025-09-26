A tavalyi meglepetéscsapat otthonába látogat a Videoton

Nincs megállás az NB II-ben sem, a Videoton ezúttal a Kozármisleny othonába látogat.

Varga Roland a Videoton legeredményesebb játékosa

Fotó: Fehér Gábor

Boér Gábor legénysége úgy tűnik kezd kiláballni a gödörből, a legutóbbi négy tétmérkőzéséből hármat megnyert, a bajnokságban az előző fordulóban 5-0-ra ütötte ki a Tiszakécskét. A hetedik forduló a Baranya vármegyeiek számára is meghozták az áttörést, hiszen a BVSC-Zugló otthonában megszerezte az első győzelmet, ennek ellenére továbbra is a kiesőzónában foglalnak helyet. A székesfehérváriak legeredményeseb játékosa a Merkantil Bank Ligában, Varga Roland, aki háromszor keserítette el aktuális ellenfele kapusát. A korábbi válogatott támadó önmagában annyi gólt szerzett, mint a Kozármisleny teljes kerete. Aprópó keret, két korábbi csákvári labdarúgó is futballozik a kék-fehéreknél, Jelena Richárd és Nahirnij Artem személyében.

A Videoton nem először csap össze a Kozármislennyel

A két együttesnek már van közös történelme, 2013-ban kétszer is összecsaptak a Ligakupa keretein belül, először a Sóstói Stadionban, ahol óriási meglepetésre 2-1-re nyertek a vendégek. A vsszavágón már kijött az osztálykülönbség, a Vidi 4-0-ra kiütötte ellenfelét. A találkozó előtt Zsótér Donát nyilatkozott a klub hivatalos oldalának.

„Jó lenne, ha a hazai formánkat át tudnánk menteni idegenben is. Többször pályára léptem már a Kozármisleny otthonában, sosem játszottunk ott könnyű mérkőzést. Azt is mondhatjuk, hogy nem győzni járnak oda a csapatok. A Kozármisleny edzőjét még a Honvédból ismerem, egy rendkívül felkészült szakemberről van szó, aki biztos, hogy nagyon jól felkészíti a játékosait ellenünk. Arra számítok, hogy megpróbálnak focizni, nem fogják előre vagdosni a labdát. Ennél mélyebben azonban nem foglalkoznék az ellenfelünkkel, hiszen nekünk magunkkal és a saját játékunkkal kell törődnünk. Fontos, hogy ugyanolyan fegyelmezetten, taktikusan játsszunk, mint tettük azt legutóbb a Tiszakécske ellen. Szeretnénk megszerezni az első idegenbeli bajnoki győzelmünket ebben a szezonban" – zárta gondolatait a középpályás.