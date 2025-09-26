szeptember 26., péntek

Jusztina névnap

13°
+20
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
NB II

2 órája

A tavalyi meglepetéscsapat otthonába látogat a Videoton

Címkék#videoton#NB II#labdarúgás#Vidi#Kozármisleny

Hétvégén már a 8. fordulóval folytatódik az NB II. A Videoton az előző évad egyik meglepetéscsapathoz, a Kozármislenyhez látogat vasárnap késő délután.

Kelemen Kornél

Nincs megállás az NB II-ben sem, a Videoton ezúttal a Kozármisleny othonába látogat. 

Varga Roland a Videoton legeredményesebb játékosa
Varga Roland a Videoton legeredményesebb játékosa
Fotó: Fehér Gábor

Boér Gábor legénysége úgy tűnik kezd kiláballni a gödörből, a legutóbbi négy tétmérkőzéséből hármat megnyert, a bajnokságban az előző fordulóban 5-0-ra ütötte ki a Tiszakécskét. A hetedik forduló a Baranya vármegyeiek számára is meghozták az áttörést, hiszen a BVSC-Zugló otthonában megszerezte az első győzelmet, ennek ellenére továbbra is a kiesőzónában foglalnak helyet. A székesfehérváriak legeredményeseb játékosa a Merkantil Bank Ligában, Varga Roland, aki háromszor keserítette el aktuális ellenfele kapusát. A korábbi válogatott támadó önmagában annyi gólt szerzett, mint a Kozármisleny teljes kerete. Aprópó keret, két korábbi csákvári labdarúgó is futballozik a kék-fehéreknél, Jelena Richárd és Nahirnij Artem személyében. 

A Videoton nem először csap össze a Kozármislennyel

A két együttesnek már van közös történelme, 2013-ban kétszer is összecsaptak a Ligakupa keretein belül, először a Sóstói Stadionban, ahol óriási meglepetésre 2-1-re nyertek a vendégek. A vsszavágón már kijött az osztálykülönbség, a Vidi 4-0-ra kiütötte ellenfelét. A találkozó előtt Zsótér Donát nyilatkozott a klub hivatalos oldalának. 

„Jó lenne, ha a hazai formánkat át tudnánk menteni idegenben is. Többször pályára léptem már a Kozármisleny otthonában, sosem játszottunk ott könnyű mérkőzést. Azt is mondhatjuk, hogy nem győzni járnak oda a csapatok. A Kozármisleny edzőjét még a Honvédból ismerem, egy rendkívül felkészült szakemberről van szó, aki biztos, hogy nagyon jól felkészíti a játékosait ellenünk. Arra számítok, hogy megpróbálnak focizni, nem fogják előre vagdosni a labdát. Ennél mélyebben azonban nem foglalkoznék az ellenfelünkkel, hiszen nekünk magunkkal és a saját játékunkkal kell törődnünk. Fontos, hogy ugyanolyan fegyelmezetten, taktikusan játsszunk, mint tettük azt legutóbb a Tiszakécske ellen. Szeretnénk megszerezni az első idegenbeli bajnoki győzelmünket ebben a szezonban" – zárta gondolatait a középpályás.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu