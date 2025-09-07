A társak oroszlánként harcoltak

A házigazda írek a mérkőzésen különösebb dolgokat nem műveltek, megállás nélkül ívelgették előre a labdákat. Két ilyen akció nyomán be is találtak, a hatperces hosszabbítás során, a 93. minutumban csikarták ki a győzelmet, ezzel egy pontot megmentettek. Az eredmény miatt ők sem voltak boldogok, ahogy a mieink sem, lévén negyvenöt perc után semmi sem utalt arra, hogy a hazaiak fordulás után felélednek.

A ferencvárosi Ötvös Bence ezúttal mutatkozott be a nemzeti együttesben

Fotó: Horog László

A paksiak támadója, a nyári, nemzetközi mérkőzéseken kimondottan jól futballozó, a válogatottban ezúttal bemutatkozó Tóth Barna a 80. percben lépett pályára, az első magyar gólt jegyző Varga Barnabást váltotta. Nem volt könnyű dolga, a hozzá kerülő labdákat igyekezet megtartani, a folyamatosan támadó ellenfél védőinek szorításában.

-Nem egyszerű pályára lépni egy ilyen mérkőzésen. Nagyon jó kezdtük az első félidőt, kétgólos előnnyel vonultunk szünetre, aztán gyorsan változott a játék képe, folyamatosan jöttek a beadások, ezért is kaptam lehetőséget, hogy én is próbáljam ezeket kifejelni. Nagyon örülök, hogy bizalmat kaptam, azonban természetesen csalódott vagyok, hogy nem sikerült nyernünk, jó lett volna győzelemmel debütálnom. A hazaiak első gólja nem tett jót, azonban nem zuhantunk össze, mentálisan erős a csapatunk, de azt el kell ismerni, a második félidőben az írek mindent feltettek egy lapra, fölényben futballoztak. A játékvezetővel nem szeretnék foglalkozni, mindenki látta a mérkőzést, levonhatja a következtetéseket. A kiállítás után számítottunk rá, hogy a vendéglátók még inkább átveszik az irányítást, egyre hátrább szorulunk védekezésben. Végig az volt a fejünkben, hogy ki tudjuk húzni kapott gól nélkül, megnyerjük a mérkőzést. Sajnos nem sikerült. Reméljük, a végelszámolásnál nem a dublini meccs lesz a döntő faktor, kiharcoljuk a továbbjutást a csoportból.

A Ferencváros 27 éves középpályása, Ötvös Bence is első alkalommal húzta magára a címeres mezt, az 55. percben lépett pályára, klubtársát, Tóth Alexet váltotta.

- Nem esett jól ez az eredmény. Mondjuk a meccs előtt szerintem aláírtuk volna, azonban a kétgólos vezetés után érthetően nem vagyunk elégedettek. Tudtuk, hogy az íreknek jó csapatuk van, ezt a második félidőben meg is mutatták. Nem volt könnyű dolgunk, a házigazdák nagyon direkt játékkal jelentkeztek, sok erős, magas, fizikális játékosuk van, amit emberelőnyben ki is használtak. Tudtuk, mire kell készülnünk, mégis ilyen szituációkból kaptuk a gólokat. Tisztában voltunk vele, hogy a nagyszünet után futballoznak a legjobban, mióta kapitányt váltottak, erre készültünk is, mégsem tudtuk megőrizni a kétgólos előnyünket, a kiállítás pedig a legrosszabbkor jött, teljesen átírta a meccs képét. Addig mi irányítottunk, mi voltunk a jobbak, onnantól viszont védekezésre kényszerültünk. Váltottunk, három hátvédre, igyekeztünk levédekezni a támadásaikat, de amikor folyamatosan érkeznek a labdák a kapunk előterébe, sorsszerű, hogy mindent nem tudunk elhárítani. A kapitány azzal küldött pályára, hogy adjak stabilitást a középpályának, maradjak ott a védelem előtt, próbáljam összeszedni a labdákat, úgy gondolom, ezt képes voltam teljesíteni. A labda sajnos nem sokat volt nálunk, ha lyuk támadt a térfelünkön, igyekeztem kisegíteni a társakat. A pályán úgy éreztük, hogy a bíró nekik minden megenged, mi viszont nem érhetünk hozzájuk. Nyilván jobb lett volna úgy pályára lépnem, ha magabiztosan vezetünk, de ezúttal nem így alakult. A kiállítás mindent megváltoztatott, küzdöttünk egymásért, csúsztunk, másztunk, most ez volt a legfontosabb.