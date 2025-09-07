1 órája
A társak oroszlánként harcoltak
Dublinban kezdte a világbajnoki selejtezőket a magyar futballválogatott, nemzeti együttesünk félidőben két góllal vezetett, végül meg kellett elégednie a 2-2-es döntetlennel. Ugyanis Sallai Roland felesleges kiállítása után a mieink közel egy félidőn át emberhátrányban futballoztak.
A házigazda írek a mérkőzésen különösebb dolgokat nem műveltek, megállás nélkül ívelgették előre a labdákat. Két ilyen akció nyomán be is találtak, a hatperces hosszabbítás során, a 93. minutumban csikarták ki a győzelmet, ezzel egy pontot megmentettek. Az eredmény miatt ők sem voltak boldogok, ahogy a mieink sem, lévén negyvenöt perc után semmi sem utalt arra, hogy a hazaiak fordulás után felélednek.
A paksiak támadója, a nyári, nemzetközi mérkőzéseken kimondottan jól futballozó, a válogatottban ezúttal bemutatkozó Tóth Barna a 80. percben lépett pályára, az első magyar gólt jegyző Varga Barnabást váltotta. Nem volt könnyű dolga, a hozzá kerülő labdákat igyekezet megtartani, a folyamatosan támadó ellenfél védőinek szorításában.
-Nem egyszerű pályára lépni egy ilyen mérkőzésen. Nagyon jó kezdtük az első félidőt, kétgólos előnnyel vonultunk szünetre, aztán gyorsan változott a játék képe, folyamatosan jöttek a beadások, ezért is kaptam lehetőséget, hogy én is próbáljam ezeket kifejelni. Nagyon örülök, hogy bizalmat kaptam, azonban természetesen csalódott vagyok, hogy nem sikerült nyernünk, jó lett volna győzelemmel debütálnom. A hazaiak első gólja nem tett jót, azonban nem zuhantunk össze, mentálisan erős a csapatunk, de azt el kell ismerni, a második félidőben az írek mindent feltettek egy lapra, fölényben futballoztak. A játékvezetővel nem szeretnék foglalkozni, mindenki látta a mérkőzést, levonhatja a következtetéseket. A kiállítás után számítottunk rá, hogy a vendéglátók még inkább átveszik az irányítást, egyre hátrább szorulunk védekezésben. Végig az volt a fejünkben, hogy ki tudjuk húzni kapott gól nélkül, megnyerjük a mérkőzést. Sajnos nem sikerült. Reméljük, a végelszámolásnál nem a dublini meccs lesz a döntő faktor, kiharcoljuk a továbbjutást a csoportból.
A Ferencváros 27 éves középpályása, Ötvös Bence is első alkalommal húzta magára a címeres mezt, az 55. percben lépett pályára, klubtársát, Tóth Alexet váltotta.
- Nem esett jól ez az eredmény. Mondjuk a meccs előtt szerintem aláírtuk volna, azonban a kétgólos vezetés után érthetően nem vagyunk elégedettek. Tudtuk, hogy az íreknek jó csapatuk van, ezt a második félidőben meg is mutatták. Nem volt könnyű dolgunk, a házigazdák nagyon direkt játékkal jelentkeztek, sok erős, magas, fizikális játékosuk van, amit emberelőnyben ki is használtak. Tudtuk, mire kell készülnünk, mégis ilyen szituációkból kaptuk a gólokat. Tisztában voltunk vele, hogy a nagyszünet után futballoznak a legjobban, mióta kapitányt váltottak, erre készültünk is, mégsem tudtuk megőrizni a kétgólos előnyünket, a kiállítás pedig a legrosszabbkor jött, teljesen átírta a meccs képét. Addig mi irányítottunk, mi voltunk a jobbak, onnantól viszont védekezésre kényszerültünk. Váltottunk, három hátvédre, igyekeztünk levédekezni a támadásaikat, de amikor folyamatosan érkeznek a labdák a kapunk előterébe, sorsszerű, hogy mindent nem tudunk elhárítani. A kapitány azzal küldött pályára, hogy adjak stabilitást a középpályának, maradjak ott a védelem előtt, próbáljam összeszedni a labdákat, úgy gondolom, ezt képes voltam teljesíteni. A labda sajnos nem sokat volt nálunk, ha lyuk támadt a térfelünkön, igyekeztem kisegíteni a társakat. A pályán úgy éreztük, hogy a bíró nekik minden megenged, mi viszont nem érhetünk hozzájuk. Nyilván jobb lett volna úgy pályára lépnem, ha magabiztosan vezetünk, de ezúttal nem így alakult. A kiállítás mindent megváltoztatott, küzdöttünk egymásért, csúsztunk, másztunk, most ez volt a legfontosabb.
A mieink csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik szerint társa, a piros lappal a második félidő elején levonuló Sallai Roland nem akart szándékosan sérülést okozni találkozón.
-Ha a mérkőzés előtt azt mondja nekünk valaki, hogy 2-2-es eredménnyel kezdünk Írországban, azt mindenki aláírja, viszont így, hogy két góllal vezettünk, még jobban fáj. Büszke vagyok a csapatra, hogy így kezdtük a meccset, mert megbeszéltük, hogy a jó start rendkívül fontos. Arra is büszke vagyok, hogy ötven percig így tudtunk küzdeni emberhátrányban. Álomkezdés volt az első félidő, ha ezt tartjuk, az egész találkozó az lett volna, meggyőződésem, lesznek olyan mérkőzések, amikor az egy pont aranyat fog érni. A piros lap befolyásolta a végeredményt, remélem, most mindenki megtanulta, így nem lehet reagálni, bármilyen ellenünk történő mozdulatra. Meg kell védenem azonban Sallai Rolandot, szándékosan sosem ártana senkinek, most sem akart. Viszont, ha ez piros lapot ért, az első ír gólt is meg kellene nézni – közölte Szoboszlai Dominik.
A mérkőzésen a második magyar gólt jegyző, kiállításáig kiválóan futballozó Sallai a mérkőzést követően nem nyilatkozott a magyar és az ír sajtónak sem, gyorsan felszállt a csapatbuszra. Másnap délután közösségi oldalán üzent a drukkereknek. „Sajnálom a szabálytalanságot és nagyon büszke vagyok a csapatra, amiért a hibám után oroszlánként harcoltak.”