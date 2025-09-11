A Martonvásár Sárosdon, az Ercsi Mezőfalván harcolhat a pontokért

2025. szeptember 13., szombat, 16:30

Sárosd (6.) – Martonvásár (5.)

Lendvai Tamás a Sárosd vezetőedzője: - Sajnos ránk jár a rúd, továbbra is sújtanak bennünket a sérülések, Kökény Dorián vakbélműtét után van, rá legalább másfél hónapig nem számíthatok, csapatkapitányunk, Pribék Patrik pedig megsérült a Mór ellen, elszakadt a keresztszalagja, úgyhogy őt erre a szezonra elveszítettük. Az Ercsi elleni győzelem igazi, nagybetűs csapatmunka volt, mindenki odatette magát, megérdemelten nyertünk, és ezt a hazaiak is elismerték. Öröm volt látni a csapatot, hogy így össze tudták kapni magukat! Láttam a Martonvásárt játszani, azt mondhatom, hogy nagyon jó csapat, jó futballt játszanak, agilisak, jók az átmenetekben. Szinte csak rangadójuk volt, és a három meccsből a két győzelem önmagáért beszél, és jól sikerültek az erősítéseik is. Hazai pályán ez egy ki-ki mérkőzés lesz, két azonos képességű csapat játszik egymással, mindkettőben megvan az a tudás, és a kvalitás a játékosokban, hogy eldöntsék a 90 percet. Az fog dönteni elsősorban, hogy ki, milyen napot fog ki. Nem az akaraton fog múlni, abban egészen biztos vagyok, egy-egy villanás dönthet majd. Hat hiányzóm biztos, hogy lesz, amennyiben az Ercsi elleni teljesítményt tudjuk nyújtani ezzel a fiatal brigáddal, akkor ennek ellenére sem lehet baj. Kónya Krisztián két-három héten belül már a csapat rendelkezésére áll, Vámosi Róbert talán négy-öt hét múlva visszatérhet, valamint Kökény Dorián szintén szép lassan majd velünk lehet.

Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő (1.) – Csór Truck-Trailer (9.)

Dukon Béla a Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő vezetőedzője: - Remek mérkőzést játszottunk Lajoskomáromban, egy jó ellenfelet győztünk le, érzésem szerint a helyzetek alapján megérdemelten. Bár voltak a találkozónak fordulópontjai, ettől függetlenül úgy látom, hogy a csapatom mérkőzésről mérkőzésre fejlődik, és a hazaiak egy nullás vezetése után fordítani tudtunk, és az egyenlítésüket követően is tudtunk újítani. Mentálisan egyértelműen előre léptünk, játékban vannak viszont hiányosságaink, de ez annak tudható be, hogy még nem álltunk össze teljesen, és még messze vagyunk attól, amit én elvárnék. Nem panaszkodhatunk, mert háromból három mérkőzést megnyertünk, és a martonvásári győzelmünk különösen értékes, mivel ők azóta megverték az FC Főnixet és a Sárbogárdot, és egészen biztos, hogy ott nem sokan fognak nyerni. Két olyan idegenbeli győzelmen vagyunk túl, amelyek a későbbiekben nagyon sokat számíthatnak. A hétfői értekezleten felhívtam a csapat figyelmét, hogy nagyon oda kell figyelni a Csór ellen, nem lehet biztosra menni, mert az ilyen meccseken lehet a legnagyobb pofonokat kapni. Maximális koncentrációval készülünk az összecsapásra, mert amíg ki lehet tolni a győzelmi szériát, azt meg kell lovagolnunk. Esélyesek vagyunk, de ezzel nem szabad a pályán visszaélni! Olyan mentalitással kell játszanunk, amivel eddig, akkor nem okozhat ellenfelünk meglepetést. Egy sérültünk van, középpályás Héger Bálint, aki húzódással bajlódik, ő valószínűleg nem játszhat.