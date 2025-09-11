49 perce
A Martonvásár Sárosdon, az Ercsi Mezőfalván harcolhat a pontokért
A 4. fordulóra készülődnek a csapatok Fejér vármegyei I. osztályú labdarúgó-bajnokságban. A hétvégi párosítások vendéglátó együttesek vezetőit, trénereit kértük egy kis esélylatolgatásra.
2025. szeptember 13., szombat, 16:30
Sárosd (6.) – Martonvásár (5.)
Lendvai Tamás a Sárosd vezetőedzője: - Sajnos ránk jár a rúd, továbbra is sújtanak bennünket a sérülések, Kökény Dorián vakbélműtét után van, rá legalább másfél hónapig nem számíthatok, csapatkapitányunk, Pribék Patrik pedig megsérült a Mór ellen, elszakadt a keresztszalagja, úgyhogy őt erre a szezonra elveszítettük. Az Ercsi elleni győzelem igazi, nagybetűs csapatmunka volt, mindenki odatette magát, megérdemelten nyertünk, és ezt a hazaiak is elismerték. Öröm volt látni a csapatot, hogy így össze tudták kapni magukat! Láttam a Martonvásárt játszani, azt mondhatom, hogy nagyon jó csapat, jó futballt játszanak, agilisak, jók az átmenetekben. Szinte csak rangadójuk volt, és a három meccsből a két győzelem önmagáért beszél, és jól sikerültek az erősítéseik is. Hazai pályán ez egy ki-ki mérkőzés lesz, két azonos képességű csapat játszik egymással, mindkettőben megvan az a tudás, és a kvalitás a játékosokban, hogy eldöntsék a 90 percet. Az fog dönteni elsősorban, hogy ki, milyen napot fog ki. Nem az akaraton fog múlni, abban egészen biztos vagyok, egy-egy villanás dönthet majd. Hat hiányzóm biztos, hogy lesz, amennyiben az Ercsi elleni teljesítményt tudjuk nyújtani ezzel a fiatal brigáddal, akkor ennek ellenére sem lehet baj. Kónya Krisztián két-három héten belül már a csapat rendelkezésére áll, Vámosi Róbert talán négy-öt hét múlva visszatérhet, valamint Kökény Dorián szintén szép lassan majd velünk lehet.
Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő (1.) – Csór Truck-Trailer (9.)
Dukon Béla a Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő vezetőedzője: - Remek mérkőzést játszottunk Lajoskomáromban, egy jó ellenfelet győztünk le, érzésem szerint a helyzetek alapján megérdemelten. Bár voltak a találkozónak fordulópontjai, ettől függetlenül úgy látom, hogy a csapatom mérkőzésről mérkőzésre fejlődik, és a hazaiak egy nullás vezetése után fordítani tudtunk, és az egyenlítésüket követően is tudtunk újítani. Mentálisan egyértelműen előre léptünk, játékban vannak viszont hiányosságaink, de ez annak tudható be, hogy még nem álltunk össze teljesen, és még messze vagyunk attól, amit én elvárnék. Nem panaszkodhatunk, mert háromból három mérkőzést megnyertünk, és a martonvásári győzelmünk különösen értékes, mivel ők azóta megverték az FC Főnixet és a Sárbogárdot, és egészen biztos, hogy ott nem sokan fognak nyerni. Két olyan idegenbeli győzelmen vagyunk túl, amelyek a későbbiekben nagyon sokat számíthatnak. A hétfői értekezleten felhívtam a csapat figyelmét, hogy nagyon oda kell figyelni a Csór ellen, nem lehet biztosra menni, mert az ilyen meccseken lehet a legnagyobb pofonokat kapni. Maximális koncentrációval készülünk az összecsapásra, mert amíg ki lehet tolni a győzelmi szériát, azt meg kell lovagolnunk. Esélyesek vagyunk, de ezzel nem szabad a pályán visszaélni! Olyan mentalitással kell játszanunk, amivel eddig, akkor nem okozhat ellenfelünk meglepetést. Egy sérültünk van, középpályás Héger Bálint, aki húzódással bajlódik, ő valószínűleg nem játszhat.
2025. szeptember 14., vasárnap, 16:30
Ikarus-Maroshegy (10.) – Melde KFT. Kápolnásnyék (2.)
Szarka Martin az Ikarus-Maroshegy vezetőedzője: - Adonyban a nehéz mérkőzésre számítottam, leginkább a külső körülmények miatt, mivel tavaly is hasonló volt a helyzet. Sajnos beigazolódott! Olyan események történtek, amelyek után egy válogatott mérkőzést követően legalább féléves pályabetiltást adnak. Eddig nem szoktam éles kritikát megfogalmazni a játékvezetést illetően, de nem hinném azt, hogy erre a mérkőzésre egy ilyen fiatal játékvezetőt kellett küldeni. Folyamatosan nyomást helyeztek rá, bennünket állandó atrocitás ért, amelyet kívülről nem igazán tudott kezelni, emiatt pedig a rossz döntései befolyásolták a mérkőzést, függetlenül attól, hogy az első számú asszisztens próbált végig a helyzet ura lenni. Két piros lapot kaptunk, amelyek közül az első biztosan nem volt jogos, és a második is véleményesnek tekinthető. Bosszantó, hogy ez ellen nem tudunk mit tenni, a következő héten ugyanúgy mérkőzést fog vezetni, míg a mi játékosaink nem léphetnek pályára, rosszabb esetben több meccsre eltiltják őket! Lehet, hogy nekünk edzőknek kellene határozottabban fellépünk, mert amúgy elmaradnak a következmények! Ezek a rossz döntések heti munkákat döntenek romba, néha még arrogánsan is reagálnak, ha számon kérjük őket. Amennyiben ugyanilyen jó felfogásban és hozzáállással játszunk a Kápolnásnyék ellen, akkor biztosan jó mérkőzés kerekedhet ki belőle, bízom benne, hogy a végén felénk billen a mérleg nyelve. Remélem, hogy akik a kiesők helyére lépnek jól fogják őket pótolni, mert nem titkolt célunk, az Adonyban hagyott három pontot valahogy visszahozzuk.
KK Grain KFT.-Mezőfalva (14.) - Ercsi Kinizsi (13.)
Masinka Csaba a KK Grain KFT.-Mezőfalva vezetőedzője: - Bár új csapatot építünk, azért ennél jobb rajtra számítottam. Nagyon fiatal csapatunk, még össze kell érniük, véleményem szerint az előttünk álló félév erre rá fog menni. Eddig a védekezésünkkel voltak gondok, Móron azonban jól védekeztünk, az első félidő kimondottan jó volt, főleg, ha azt nézzük, hogy egy élcsapat ellen játszottunk. A Kápolnásnyék és az Adony ellen is elég sok lehetőségünk volt, ami kimaradt. Rutintalan még a társaság, ha ezen tudnánk változtatni, felülkerekedni, akkor egy döntetlenben, vagy minimális győzelemben bizakodhatnék. Sajnos Adonyban Kertész Dánielnek elszakadt a keresztszalagja, így ő hosszabb időre kiesett Balázs Sándor mellett.
Sárbogárd SE (11.) – Enying (15.)
Lesnyik Gábor a Sárbogárd SE vezetőedzője: - Martonvásáron akár megnyerhettünk volna a mérkőzést, mert a helyzeteink megvoltak a találkozó elején, utána viszont a Marton lassította és tördelte a játékot, így nem alakulhatott ki folyamatos küzdelem, és kevesebb nyomást tudtunk rájuk helyezni. Ezzel az ő akaratuk érvényesült, a végén pedig többet kockáztattunk a döntetlenért, és egy kontrából még kaptunk egy gólt, igaz az már nem osztott, nem szorzott. Azt kell látniuk a szurkolóknak, hogy egy új csapat épül Sárbogárdon, és ez azzal jár, hogy még nem úgy működnek a dolgok, ahogy kellene. Ettől függetlenül óriási potenciál van a csapatban, de kell még egy kis idő, mire összeáll. Az Enying ellen mindenképpen felszabadult játékot várok, számszerű eredményben nem is gondolkodom, hanem örömet szeretnék látni a játékosaim arcán, és egy olyan játékot, amit tényleg a csapat és a szurkolók számára is örömteli. Az is befolyásolta a martonvásári eredményünket, hogy Ferenczy Máté 20. percben megsérült, rá nem számíthatok, cserélnem kellett, és két perc múlva meg is kaptuk a gólt, mert mindenki kereste a helyét. Bor Dávid továbbra is sérült, és megérezzük az ő hiányát is.
FC Főnix (4.) – Lajoskomárom (8.)
Pavlik József az FC Főnix szakmai vezetője: - Jól sikerült a bajnoki rajtunk, Martonvásáron is megérdemeltük volna legalább egy pontot, mert mi játszottunk mezőnyfölényben. az a hazaiaknak a góljukon kívül talán egy helyzetű volt mégis otthon tudták tartani a három pontot. Enyingen pedig kijött az a különbség, ami az edzés munka minőségén is látszik, ami minket leginkább aggasztott, az a két bekapott gól volt. Azzal egyáltalán nem voltunk elégedettek, egyébként a játékkal és a rugót gólok számával viszont nem volt gond. Azt látni kell, hogy rendkívül fiatal a csapat, jobbára 2006-2008 között született fiatalok játszanak, nem lehet más célunk, mint, hogy ott legyünk a tabella első felében. Nálunk fiatal, futós brigád van, még vasárnapi ellenfelünknél a tapasztalat az erőssége. Nem gondolom azt, hogy 60 percnél jobb edzettségi állapotban lennének. Azért az döntő, hogyan tudunk eljutni a 60.- 70. percig, az eddigi meccseinken is látszott, hogy a heti őt edzést nem lehet pótolni kettővel, vagy hárommal. Azok a csapatok, amelyekkel mi játszunk kettőt, hármat edzenek egy héten, még a mi fiataljaink négy-öt foglalkozáson vesznek részt. Andróczi Krisztofer megfázással bajlódott, Balogh László már visszatérhetett Enyingen, de összességében teljes kerettel tudunk kiállni.
A Videoton Baráti Kör (12.) – Móri SE (7.) mérkőzésre a Móri SE MOL Magyar Kupa kötelezettsége miatt 2025. október 29-én, szerdán 18:30-kor kerül sor.
Szabadnapos: Adony VSK (3.).