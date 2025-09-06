1 órája
A magyar válogatott középpályására kíváncsiak a házigazdák
Magyar idő szerint szombaton, 20.45-kor megkezdi a világbajnoki selejtezőket a magyar futballválogatott Dublinban. A végcél a jövő évi, az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban rendezendő világbajnokság.
Nemzeti együttesünk egy éve, 2024. június 4-én játszott utoljára az írekkel, ugyanúgy az impozáns Aviva Stadionban, az ír főváros egyik szentélyében. Az aréna bár 52 ezres, mégsem a legnagyobb a másfélmilliós fővárosban, a legtöbb drukker befogadására a hetvenezres Croke Park képes. Azonban az nem a futball, hanem a briteknél szintén roppant fontos rögbi, továbbá egy helyben népszerű, amolyan kezes-lábas labdarúgás, a gaelic football otthona. Utóbbit is focipályán művelik, de különleges körülmények közepette jutnak el az ellenfél tizenhatosáig.
Ezúttal természetesen a hagyományos futball hangsúlyos Írországban. Egy éve, a 2023-24-es szezont záró barátságos derbin a hazaiak szereztek vezetést a 36. percben, Adam Idah góljával, az Omonia Nicosia magyar légiósa, Lang Ádám egyenlített négy perccel később, a hazaiak győztes gólja a hosszabbításban, a 92. percben született, Troy Parrot vitte be a találatot. Teljesen kizárt, hogy Marco Rossi együttesében ezúttal a Fehérvár FC védelmében anno a 2016-os Eb előtt Juhász Roland és Paolo Vinicius társaságában komoly érdemeket szerző Lang betalál, ugyanis a tavalyi Európa-bajnokság óta nem kapott meghívót a nemzeti együttesbe.
A szombat esti selejtezővel indítja a menetelést a magyar válogatott, amely természetesen ugyanúgy győzelemre készül, mint a házigazdák. Utóbbiak nem kápráztatták el híveiket az utóbbi időben, legutóbb Luxemburggal végeztek idegenben gólnélküli döntetlenre, június 10-én, barátságos összecsapáson. Előzőleg hazai pályán csaptak össze Szenegállal, az a csata 1-1-re végződött, egyik eredmény sem tette boldoggá drukkereiket. Tétmeccsen legutóbb március 20-án, Bulgáriában léptek pályára és győztek 2-1-re, három nappal később hazai pályán is ez lett az eredmény, ezzel a bennmaradtak a Nemzetek Ligája B-csoportban, ahova mi kiestünk legutóbb a legmagasabb divizióból.
Az utóbbi két találkozó után csak a legvérmesebb írek bíznak a vb-re jutásban. Abban nem hisznek, hogy egyenesben ott lesznek a tengerentúlon, úgy gondolják, a csoport második helyéért lesznek harcban a mieinkkel. Ez valóban reális forgatókönyv. A meccsre érkező több száz magyar is hasonlóan számol, a világ egyik legjobb csapatának számító portugál brigád a toronymagas favorit, mögöttük következhetünk mi, vagy Írország. Ha minden nem is, de sok dolog eldőlhet tehát most szombaton, valamint jövő kedden a Puskás Arénában, a luzitánok elleni összecsapásunkon.
Dublinban a kocsmák természetesen telt házzal üzemelnek válogatott meccsen kívül is, ezúttal azonban több helyen a piros-fehér-zöld volt a domináns. Több turnusban érkeztek szurkolók Fehérvárról is, döntően Pozsonyból, már akinek sikerült. Akadt egy ötfős brigád, akiket furcsa módon nem engedtek fel a gépre a szlovák fővárosban csütörtökön délután, éjjel Bécsbe buszoztak, Schwechatról hajnalban indultak, München érintésével pénteken délelőtt érkeztek Írországba, meglehetősen fáradtan,. De amikor gépük talajt ért reptéri betonon, boldogan csaptak egymás tenyerébe: biztosan ott lesznek a mérkőzésen. Egy másik társaság müncheni járatát pénteken délután törölték – néhány honfitársunk nem viselkedett megfelelően már a járaton, az indulás előtt -, közülük akadt, aki szombaton reggel érkezett, az éjszakát Hollandiában töltötte, hajnalban indult Amszterdamból és szállt le reggel Dublinban. A lényeg, a többség időben megérkezett.
A hangulat kiváló a kezdés előtt, a helyiek rendkívül kedvesek. A mi szurkolóink a stadiontól egy vasúti megállóra található Grand Canal Docknál szálltak le és találkoztak, ám az indulás előtt futballoztak a házigazdák híveivel. Aki nem gyalog, hanem tömegközlekedéssel jött a stadionhoz, az is barátságos házigazdákba botlott. Én húszévesekkel elegyedtem beszélgetésbe, nem titkolták, saját csapatuk mellett Szoboszlaira kíváncsiak. „Ez sokkal egyszerűbb, mintha Liverpoolba szeretnénk megnézni. Láttuk a múlt heti gólját az Arsenal ellen, azóta is többször megnéztük a találatot. Elképesztő futballista, ilyen szintű játékosunk nekünk momentán nincs. Ezzel együtt nyerni akarunk, ez nem is kérdés. ha kikapunk, nagyon nehéz helyzetbe kerülünk, a csoport remélt, második helyét illetően.” – mondta egyikük.
A Videoton korábbi futballistája, az utánpótlásban három éven át szereplő Molnár Csaba – bátyja, a szintén védő Molnár Zsolt, akit Vizsla néven ismernek, éveken át játszott a felnőtteknél a legmagasabb osztályban – tizenhárom éve él Dublinban a családjával, természetesen győzelmet vár a mieinktől. Ugyanúgy, ahogy Sitku Attila is, aki Nyíregyházáról települt ide, húsz esztendeje dolgozik postásként a fővárosban.
-Egy éve is ott voltam az Aviva Stadionban, a 2-1-es, hazai sikernél. Nem kérdés, a magyaroknak drukkoltam. Itt élek, de ahogy tudok, hazalátogatok, évente 2-3 alkalommal. Tavaly nyáron harmincezren sem voltunk, most telt ház lesz, ami engem először meglepett, ugyanis ilyenre csak a nagy csapatok, azaz a franciák és az olaszok ellen volt példa. Nem is értettem, mire ez a nagy őrület, aztán kiderült, az itteni kollégáim mesélték, Szoboszlai Dominik miatt van. Aki a Liverpoolban kulcsember, az egyértelműen világsztár, akit meg kell nézni. Ők tehát így kezelik a magyar labdarúgót. Az íreknek ilyen kvalitású labdarúgójuk nincs, ahogy Kerkez Miloshoz hasonló sem, aki szintén fontos láncszeme a Poolnak. Nekik is van jó játékosuk, Evan Ferguson, aki a nyáron az AS Romához igazolt, jó játékos. De nem Szoboszlai.