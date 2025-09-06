A magyar válogatott középpályására kíváncsiak a házigazdák

Nemzeti együttesünk egy éve, 2024. június 4-én játszott utoljára az írekkel, ugyanúgy az impozáns Aviva Stadionban, az ír főváros egyik szentélyében. Az aréna bár 52 ezres, mégsem a legnagyobb a másfélmilliós fővárosban, a legtöbb drukker befogadására a hetvenezres Croke Park képes. Azonban az nem a futball, hanem a briteknél szintén roppant fontos rögbi, továbbá egy helyben népszerű, amolyan kezes-lábas labdarúgás, a gaelic football otthona. Utóbbit is focipályán művelik, de különleges körülmények közepette jutnak el az ellenfél tizenhatosáig.

Fehérvári szurkolók két, hazai szimpatizánssal a belvárosban

Fotó: Horog László

Ezúttal természetesen a hagyományos futball hangsúlyos Írországban. Egy éve, a 2023-24-es szezont záró barátságos derbin a hazaiak szereztek vezetést a 36. percben, Adam Idah góljával, az Omonia Nicosia magyar légiósa, Lang Ádám egyenlített négy perccel később, a hazaiak győztes gólja a hosszabbításban, a 92. percben született, Troy Parrot vitte be a találatot. Teljesen kizárt, hogy Marco Rossi együttesében ezúttal a Fehérvár FC védelmében anno a 2016-os Eb előtt Juhász Roland és Paolo Vinicius társaságában komoly érdemeket szerző Lang betalál, ugyanis a tavalyi Európa-bajnokság óta nem kapott meghívót a nemzeti együttesbe.

A szombat esti selejtezővel indítja a menetelést a magyar válogatott, amely természetesen ugyanúgy győzelemre készül, mint a házigazdák. Utóbbiak nem kápráztatták el híveiket az utóbbi időben, legutóbb Luxemburggal végeztek idegenben gólnélküli döntetlenre, június 10-én, barátságos összecsapáson. Előzőleg hazai pályán csaptak össze Szenegállal, az a csata 1-1-re végződött, egyik eredmény sem tette boldoggá drukkereiket. Tétmeccsen legutóbb március 20-án, Bulgáriában léptek pályára és győztek 2-1-re, három nappal később hazai pályán is ez lett az eredmény, ezzel a bennmaradtak a Nemzetek Ligája B-csoportban, ahova mi kiestünk legutóbb a legmagasabb divizióból.

Fiatal ír drukkerek vonattal érkeznek a stadionhoz

Fotó: Horog László

Az utóbbi két találkozó után csak a legvérmesebb írek bíznak a vb-re jutásban. Abban nem hisznek, hogy egyenesben ott lesznek a tengerentúlon, úgy gondolják, a csoport második helyéért lesznek harcban a mieinkkel. Ez valóban reális forgatókönyv. A meccsre érkező több száz magyar is hasonlóan számol, a világ egyik legjobb csapatának számító portugál brigád a toronymagas favorit, mögöttük következhetünk mi, vagy Írország. Ha minden nem is, de sok dolog eldőlhet tehát most szombaton, valamint jövő kedden a Puskás Arénában, a luzitánok elleni összecsapásunkon.