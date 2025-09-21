szeptember 21., vasárnap

NB I

1 órája

A játékvezetőket kritizálta, megkérdőjelezte a VAR-t Hornyák Zsolt

Címkék#Borbély Balázs#Puskás Akadémia ETO FC Győr#Hornyák Zsolt

Hornyák Zsolt igazán kritikus volt a Puskás Akadémia ETO FC Győr elleni 2-0-s vereséget követően, keményen beleszállt a játékvezetőkbe.

Feol.hu
Hornyák Zsolt élesen bírálta a játékvezetést az ETO FC Győr elleni mérkőzésüket követően

Fotó: Kricskovics Antal

Ahogy arról beszámoltunk, a Puskás Akadémia 2-0-ra kikapott az ETO FC Győrtől a labdarúgó NB I 7. fordulójában. A felcsútiak mestere, Hornyák Zsolt a találkozó után kifakadt a játékvezetőkre, arról is beszélt, hogy elpártolt mellőlük a szerencse, de folytatják tovább a munkát és küzdenek azért, hogy mihamarabb visszataláljanak a helyes útra.

Borbély Balázs és Hornyák Zsolt értékelését az alábbi videóban tekinthetik meg.

 

