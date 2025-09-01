32 perce
A Gárdony tízet, Reizinger négyet lőtt
A vármegyei I. osztályú labdarúgó bajnokság 2. fordulójának szombati összecsapásain a szezonban először pályára lépő Gárdony-agárdi Gyógyfürdő lelépte az Enying együttesét, míg a Sárbogárd a hajrában kerekedett felül az Ercsi Kinizsi gárdáján. Vasárnap több meglepő eredmény született, a Martonvásár legyőzte az FC Főnixet, az újonc Videoton Baráti Kör remizett az Adonnyal, a játéknap rangadóján pedig megosztozott a pontokon a Sárosd a Mórral.
Kemény, küzdelmes mérkőzésen kerekedett felül, és lepte meg ellenfelét a Martonvásár csapata (kék)
Fotó: Kricskovics Antal.
Sárbogárd – Ercsi Kinizsi 1–0 (0–0)
Sárbogárd, 120 néző
Vezette: Rózsa Ádám.
Sárbogárd: Nyári – Tölgyesi, Fehér, Szalai Á., Bencze (Zvezdovics) – Klémán M. (Vagyóczki D.), Horváth Á., Ferenczy, Rodenbücher (Varga Z.) - Farkas G. (Vagyóczki P.), Kiss P. (Kiss B.). Vezetőedző: Lesnyik Gábor.
Ercsi Kinizsi: Hompót L. – Szili, Schnierer J., Kun, Hompót D. - Lőrincz, Lak (Terejánszki), Kuti, Blonski (Gál B.) – Békes K. (Rebők), Buzás. Vezetőedző: Hargitai László.
Gól: Vagyóczki D. (88.).
Jók: Nyári, Szalai Á., Bencze, ill. Hompót L., Kun.
Gyenge záporesőben, nagy hazai fölénnyel kezdődött a mérkőzés. Rendre dolgozta ki a támadásait a hazai csapat, de a befejezéseik nem sikerültek, kapufa, kimaradt helyzetek jellemezték az első félidőt. A szünet után még nagyobb nyomást helyeztek ellenfelükre, de a meccs egyetlen találatáig a 88. percig kellett várni. Ekkor a frissen beálló Vagyóczki Dávid a pálya jobb oldaláról a kapu felé indulva átcselezte magát a védőkön, és lőtt Hompót Lóránt kapujába, 1-0.
Tudósított: Lengyel István.
Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő – Enying 10–0 (4–0)
Agárd, 100 néző
Vezette: Béd Ákos.
Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő: Németh R. – Balogh Á., Reizinger (Nagy B.), Pauer (Tar L.), Prantner - Balogh B., Klauz, Héger (Szabó B.), Bozai B. (Czabai) - Pekowski, Papucsek (Hajdu Z.). Vezetőedző: Dukon Béla.
Enying: Surányi (Ábrahám) – Orsós, Mohai, Kizlinger, Horváth D. – Paluska K., Pfeifer (Tárkányi), Halász, Németh Sz. - Horváth P., Király Zs. Vezetőedző: Molnár Ferenc.
Gól: Reizinger (34., 55., 65., 76.), Bozai B. (11., 49.), Szabó B. (79., 88.), Balogh B. (10.), Klauz (14.).
Jók: Reizinger (a mezőny legjobbja), az egész csapat, ill. senki.
Az esőben mérkőzés elejétől kezdve a hazai csapat irányította a játékot, a későn érkező szurkolók le is maradtak három gólról. A hengert a 10. percben Balogh Balázs nyitotta meg egy remek ballábas lövéssel. A hétközi kupakudarc után mindenki bizonyítani akarta, hogy a Velence elleni vereség kisiklás volt. A vendégek még büntetőből sem tudtak betalálni 4-0-nál, mert Németh Roland bravúrral védett. Az eső és a góleső jellemezte a mérkőzést, az előző szezuzon gólkirálya, Reizinger Bence különösen elemében volt, négyszer talált be. A cserék szintén jól szálltak be, Szabó Bence kétszer is beköszönt. A hazai csapat elindult a kijelölt úton!
Tudósított: Balogh Balázs.
Sárosd – Móri SE 3–3 (0–1)
Sárosd, 200 néző
Vezette: Illés Áron.
Sárosd: Tibor – Várnai (Szabó V.), Ódor, Hanzli, Hushegyi - Németh L. (Buza), Fodor M., Kertész (Németh B.), Hallósy - Németh P. (Németh D.), Pribék (Paksi P.). Vezetőedző: Lendvai Tamás.
Móri SE: Rigó Á. – Végvári, Rózsa, Kocsis G., Kocsis D. - Hajdu M. (Loi), Tetzl (Lehota R.), Varga B., Sötét – Mészáros B. (Szekeres), Lehota V. Vezetőedző: Tar Bálint.
Gól: Paksi P. (47.), Rózsa (75., öngól), Németh P. (83.), ill. Kocsis G. (28., 67., 78.).
Kiállítva: Szabó V. (81.), ill. Lehota V. (62.), Kocsis G. (93.).
Jók: Tibor, Hushegyi, Németh P., ill. Rózsa, Kocsis G., Kocsis D.
A találkozó első lehetősége a Mór előtt adódott, Rózsa Marcell adott jó labdát fejre Kocsis Gergőnek, de Tibor József a helyén volt. A 28. percben viszont megszületett az első találat, Kocsis Gergő szögletből tekert a hosszúba, 0-1.
Ezt követően Mészáros Barnabás beadására Hajdu Milán érkezett jól, de lövését Tibor hárította. Majd egy sárosdi helyzet törte meg a móri sorozatot, Németh Péter erős lövését Kocsis Dominik mentette a kapu elől. Még a felidő krónikájához tartozik, hogy Lehota Viktor 20 méteres lövést zúdított kapura, de ez Tibor zsákmánya lett. Rögtön a szünet után a hazaiak gyorsan egalizáltak, Hushegyi Csaba oldalról érkezett, jó labdát adott be, amire Paksi Patrik érkezett remek ütemben, és be is lőtte Rigó Ádám mellett, 1-1. A gól után a sárosdiak próbáltak nagyobb nyomást helyezni vendégeik kapujára. Kertész Attila és Németh László kicsiben elvégzett szögletét Kertész beadta, a labda ugyan visszapattant a mezőnybe, de Ódor Marcell fejesét Rigó védte.
A 62. percben elveszítette a Mór Lehota Viktort, aki piros lapot kapott, ám Kocsis Gergőt ez nem rendítette el, egyedül vezette rá a labdát hazai kapura, és határozottan a hosszúba gurított, 1-2. Fokozódott a hangulat, mindkét csapat nagyon küzdött a győztes találatért. A 75. percben Kertész szöglete Németh Lászlóhoz ment, aki 20 méterről indított egy erőteljes lövést, amely megpattant Rózsán, és a hálóban kötött ki, 2-2. A 78. percben jött is rá válasz, Kocsis Dominik tizenegyest harcolt ki, amelyet Kocsis Gergő végzett el, de Tibor kivédte, ám a kipattanót viszont belőtte, 2-3. A 81. percben Szabó Valentin is pirosat kapott a hazai csapatból, ami nem törte meg őket, mert egy kiharcolt tizenegyessel Németh Péter kiegyenlített, 3-3. A hosszabbításban a háromgólos Kocsis Gergőt is piros lappal „jutalmazta” a játékvezető.
Tudósított: Németh Réka.
Videoton Baráti Kör – Adony 2–2 (1–0)
Szabadbattyán, 150 néző
Vezette: Wittner József.
Videoton Baráti Kör: Aranyos – Tóth K., Papp M. (Sasvári), Madarász, Timár - Forró, Marton, Boros M. (Gerencsér), Polacsek - Kocsy, Hegedűs M. Edző: Juhász Gábor.
Adony: Andrejev – Bihácsi, Mónus, Hamar (Major), Balogh B. - Holentoner, Bagóczki (Kovács L.), Bognár B. (Fábián), Hodula M. - Kaló (Virág), Bartha. Vezetőedző: Boldoczki Sándor.
Gól: Timár (14.), Sasvári (70.), ill. Hamar (56.), Virág (76.)
Kiállítva: Madarász (53.), ill. Hodula M. (53.)
Jók: Tímár, Forró, ill. Hamar, Balogh B.,
A Videoton BKE csapata a jelenleg „hazai" pályát” jelentő Szabadbattyánban fogadta az Adony csapatát. A mérkőzés első tíz perce az ismerkedés jegyében telt a felek között. Majd a 14. percben egy kényszerítő után Tímár Szabolcs lövése a kapufáról vágódott a vendégek kapujába, 1-0. A félidő végéig mindkét csapat előtt adódtak lehetőségek, de egyikük sem tudta gólra váltani a lehetőségeit Az 53. percben egy kakaskodás után mindkét csapat megfogyatkozott, Madarász Dominik, illetve Hodula Máté jutott előbb társainknál meleg vízhez. A második félidő is nagy küzdelemmel folytatódott különösebb helyzet nélkül. Aztán az 56. percben egy adonyiak által előre vágott labdát a hazaiak védője elügyetlenkedett, majd a labdát fedezni próbáló játékost kiszorított helyzetben a 16-oson belül feleslegesen fellökte. 11-es! A büntetőt Hamar Erik értékesítette, 1-1. Folytatódott a mezőnybeli küzdelem, a 79. percben aztán Forró Máté száguldott el a jobb oldalon, önzetlenül bepasszolt labdáját Sasvári Gergely gurította a kapuba, 2-1. Ezt követően két nagy hazai helyzet maradt ki, és ez megbosszulta magát, ugyanis nem sokáig örülhettek vezetésüknek, mert a 76. percben három védő ügyetlenkedését kihasználva ismét egyenlített az Adony Virág Joakim révén, 2-2. A Videoton Baráti Kör bosszankodhat az elvesztett két pont miatt, de összeségében igazságos eredmény született.
Tudósított: Juhász Gábor.
KK Grain Kft.-Mezőfalva – Melde Kft.-Kápolnásnyék 1–4 (1–3)
Mezőfalva, 100 néző
Vezette: Závotka Csongor.
Kk Grain Kft.-Mezőfalva: Kovács Á. – Rózsahegyi, Szabó O. (Hajdu R.), Kovács D., Kisari (Csicskovics P.) - Sági, Kovács B., Rabi (Csicskovics D.), Mekota - Kovács K. (Lengyel), Kiss G. Vezetőedző: Masinka Csaba.
Melde Kft.-Kápolnásnyék: Palásthy – Urbán (Domak), Kharboutli Noor (Szöllősi), Őz, Zsigmond - Varga József, Csörge (Porvázsnyik), Nagy E., Gáspár (Lőrincz) - Imrefi (Kiss M.), Kiss Á. Vezetőedző: Höltzl Richárd.
Gól: Rózsahegyi (5.), ill. Varga József (34., 81.), Kiss Á. (6.), Zsigmond (12.).
Jók: Rózsahegyi G, Kovács K., Szabó O., ill. Palásthy, Zsigmond, Varga József, Őz.
Rögvest egymásnak estek a felek, és az 5. percben a hazaiak megszerezték a vezetést is. Egy ide-oda pattogó labda Rózsahegyi Gábor fejét érintve került a gólvonalon túlra, 1-0. Egy perccel később jött a válasz, szép csiki-csuki támadás végén a jobb kapufa belső lapjáról vágódott a hálóba a labda Kiss Árpád lövése után, 1-1. A 12. percben fordult a kocka, Zsigmond Levente óriási védelmi hibát követően több cselt is bemutatva mattolta a vendéglátók kapuját, 1-2. A megjósolt összeesés helyett a mezőfalvaiak feltámadtak és három nagy ziccert is kidolgoztak - Kovács Krisztián lábbal és fejjel, Szabó Olivér lábbal veszélyeztetett - ám egyik sem ért góllá, mert a vendégek kapusa, Palásthy Dávid óriási bravúrokat mutatott be. A másik oldalon előbb egy olyan lövést láthattunk Őz Zalántól, amely mindkét kapufán csattant, majd a labda kipattant (!). A 34. percben viszont már szép kontra végén Varga József révén növelték előnyüket a nyékiek, 1-3. Igen feszült hangulat volt a pályán egész idő alatt, ezt jól jelezte a félidő lefújását megelőző kakaskodás is. A második játékrészben főként mezőnyjáték folyt, a hazaiak igyekeztek csökkenteni hátrányukat. Erre pedig négy nagy lehetőségük is adódott, ám Kovács Krisztián, Csicskovics Péter, Mekota Bernát és Csicskovics Dávid sem tudott ezekkel élni - még közvetlen közelről sem... A vendégek nem erőltették a dolgot, megbecsülték a labdákat és tartották az eredményt. Türelmük a 81. percben érett góllá, amikor szöglet után Varga József fejelt a gólvonal mögé, 1-4. Zárásul Kovács Ádám szép mozdulattal védte Lőrincz Márton 25 méteres szabadrúgását.
Tudósított: Bán Balázs.
Martonvásár – FC Főnix 1–0 (0–0)
Martonvásár, 120 néző
Vezette: Rózsa József.
Martonvásár: Farkas Cs. – Antal (Zoboki L.), Füzik (Dudás), Hajdu I., Füzér (Juhász B.) - Halász (Victor), Trizna, Hernádi, Veres - Cziklin, Patkós K. (Gál B.). Edzők: Gálvölgyi István, Trizna Tamás.
FC Főnix: Demeter – Trampler, Homola (Andróczi), Galovics, Weisengruber (Magyari) - Pápai (Falus), Neidhardt (Berkei), Király B., Jungwirth - Horváth M., Csiba. Vezetőedző: Balogh Zoltán.
Gól: Zoboki L. (50.).
Jók: Farkas Cs., Zoboki L., Hajdu I., ill. Pápai.
Az már az első percben látszódott hogy ez nem lesz egy gólzáporos mérkőzés, mindkét csapat okosan és taktikusan játszott. Ordító helyzetek nem igazán alakultak ki, inkább a mezőnyben gyűrték egymást a felek. A második játékrészben már megszületett a gól is, az 50. percben Zoboki Levente kezdett cselezgetni és utána kilőtte a bal alsó sarkot, 1-0. Támadott a Főnix, de ezúttal jól zárt a martoni védelem, ha meg mégsem akkor Farkas Csaba védett remek formában, bebiztosítva a vendéglátók győzelmét.
Tudósított: Gutyina Attila
Csór Truck-Trailer – Lajoskomárom 1–3 (1–1)
Csór, 200 néző
Vezette: Jónás Péter.
Csór Truck-Trailer: Lukács – Ács (Katona), Magyar P., Takács G., Finta (Báles Zs.) - Báles I., Spánitz, Zs. Nagy (Sasvári), Horváth H. (Orosz), Mód - Viniczai (Salacz). Vezetőedző: Vajda Gusztáv.
Lajoskomárom: Berta – Szontagh, Fodor P., Pécseli, Hajdinger (Simon Gy.) - Gergye (Makai), Dudar E. (Csörgei), Magyaródi, Kövecses - Nyikos (Juhász M.), Szalai K. Vezetőedző: Dopuda Igor.
Gól: Takács G. (43.), ill. Szontagh (25.), Kövecses (64.), Makai (91.).
Jók: Spánitz, Finta, ill. az egész csapat.
A 2. percben Viniczai Bence került ziccerbe, de a kapusba lőtt. A 7. percben Zs. Nagy Balázst rántották le a 16-oson belül, de Jónás Péter játékvezető nagyvonalúan továbbot intett. A 24. percben Szontágh Levente 21 méterről rögzített szituációból a csóri kapu bal sarkába varázsolta a labdát, 0-1. A
40. percben egy újabb 11-es gyanús eset történt a vendégek 16-osán belül, majd következett csóriak szöglete, amely után Zs. Nagy beadását Takács Gergő fejelte 6 méterről a hálóba, 1-1. A 64. percben Kövecses Imre 27 méterről ellőtt szabadrúgása Lukács Levente kezei között talált utat a kapuba, 1-2. A 73. percben Salacz Máté terült el a büntetőterületen belül, de a játékvezető megint nem ítélt 11-est a hazaiaknak. A 88. percben Sasvári Márk ugrott ki a jobb oldalon, majd rávezette a labdát kapura, ám lövését Berta Ádám bravúrral hárította. A 90. percben egy ártalmatlan helyzetben a hazai védelem több hibát is vétett, melynek végén Makai András közelről talált be, 1-3.
Tudósított: Csete Krisztián.
Szabadnapos: Ikarus-Maroshegy.
A góllövőlista állása:
1. Reizinger Bence (Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő) 4 gól
2. Kocsis Gergő (Móri SE), Zs. Nagy Balázs (Csór Truck-Trailer) 3-3 gól
3. Balogh Ádám (Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő), Balogh László (FC Főnix), Bozai Bence (Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő), Hamar Erik (Adony VSK), Szabó Bence (Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő), Varga József (Melde Kft.-Kápolnásnyék) 2-2 gól