A Gárdony tízet, Reizinger négyet lőtt

Sárbogárd – Ercsi Kinizsi 1–0 (0–0)

Sárbogárd, 120 néző

Vezette: Rózsa Ádám.

Sárbogárd: Nyári – Tölgyesi, Fehér, Szalai Á., Bencze (Zvezdovics) – Klémán M. (Vagyóczki D.), Horváth Á., Ferenczy, Rodenbücher (Varga Z.) - Farkas G. (Vagyóczki P.), Kiss P. (Kiss B.). Vezetőedző: Lesnyik Gábor.

Ercsi Kinizsi: Hompót L. – Szili, Schnierer J., Kun, Hompót D. - Lőrincz, Lak (Terejánszki), Kuti, Blonski (Gál B.) – Békes K. (Rebők), Buzás. Vezetőedző: Hargitai László.

Gól: Vagyóczki D. (88.).

Jók: Nyári, Szalai Á., Bencze, ill. Hompót L., Kun.

Gyenge záporesőben, nagy hazai fölénnyel kezdődött a mérkőzés. Rendre dolgozta ki a támadásait a hazai csapat, de a befejezéseik nem sikerültek, kapufa, kimaradt helyzetek jellemezték az első félidőt. A szünet után még nagyobb nyomást helyeztek ellenfelükre, de a meccs egyetlen találatáig a 88. percig kellett várni. Ekkor a frissen beálló Vagyóczki Dávid a pálya jobb oldaláról a kapu felé indulva átcselezte magát a védőkön, és lőtt Hompót Lóránt kapujába, 1-0.

Tudósított: Lengyel István.

Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő – Enying 10–0 (4–0)

Agárd, 100 néző

Vezette: Béd Ákos.

Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő: Németh R. – Balogh Á., Reizinger (Nagy B.), Pauer (Tar L.), Prantner - Balogh B., Klauz, Héger (Szabó B.), Bozai B. (Czabai) - Pekowski, Papucsek (Hajdu Z.). Vezetőedző: Dukon Béla.

Enying: Surányi (Ábrahám) – Orsós, Mohai, Kizlinger, Horváth D. – Paluska K., Pfeifer (Tárkányi), Halász, Németh Sz. - Horváth P., Király Zs. Vezetőedző: Molnár Ferenc.

Gól: Reizinger (34., 55., 65., 76.), Bozai B. (11., 49.), Szabó B. (79., 88.), Balogh B. (10.), Klauz (14.).

Jók: Reizinger (a mezőny legjobbja), az egész csapat, ill. senki.

Az esőben mérkőzés elejétől kezdve a hazai csapat irányította a játékot, a későn érkező szurkolók le is maradtak három gólról. A hengert a 10. percben Balogh Balázs nyitotta meg egy remek ballábas lövéssel. A hétközi kupakudarc után mindenki bizonyítani akarta, hogy a Velence elleni vereség kisiklás volt. A vendégek még büntetőből sem tudtak betalálni 4-0-nál, mert Németh Roland bravúrral védett. Az eső és a góleső jellemezte a mérkőzést, az előző szezuzon gólkirálya, Reizinger Bence különösen elemében volt, négyszer talált be. A cserék szintén jól szálltak be, Szabó Bence kétszer is beköszönt. A hazai csapat elindult a kijelölt úton!

Tudósított: Balogh Balázs.