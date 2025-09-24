24 perce
A fehérvári hokisok elnöke szerint a rájátszás mindig elvárás
Hazai pályán kétszer nyert, idegenben kétszer kikapott a Hydro Fehérvár AV 19 hokicsapata az osztrák bázisú jégkorongbajnokságban, az ICEHL küzdelmeiben, ezzel a 7. helyen állnak a tabellán. Az elnök, Gál Péter reméli, a tavaly nézőszámot sikerül emelniük.
A tavalyi szezonban 3600 volt az átlagos nézőszám a meseszép MET Arénában, ami a liga legújabbja, ezáltal legszebbje. Ez a nézőszám osztrák viszonylatban is megbecsülendő, az idei szezon két győztes, hazai mérkőzésén, előbb a Linz, majd az Innsbruck ellen is ennyien látogattak ki a mérkőzésekre. A klub első embere, Gál Péter Pál szerint a cél a rájátszás, valamint a nézőszám négyezer fölé emelése.
A fehérvári kék-fehérek kezdték meg szereplésüket az új multicsarnokban, a 2024-25-ös idényben kétszer volt telt ház, a karácsonyi időszakban. A rájátszás küzdelmei mellett ez a legjobb időszak a drukkerek szempontjából, a téli ünnepek időszaka. A klub vezetőinek reményei szerint sikerül feljebb tornászni a nézőszámot.
A csapat a nyári felkészülést erős ellenfelekkel kezdte, a régi rivális Vienna Capitals elleni, hazai edzőmeccset büntetőkkel veszítette el augusztus 16-án, 4-3-ra. A két, csehországi meccs nem sikerült jól, a rendkívül komoly játékerőt képviselő két élcsapat, a Mountfield HK és a Mlada Boleslav is nagyon elporolta a fehérváriakat. Kiss Dávid tanítványai az álomszép, 2500 néző befogadására alkalmas, gyergyóremetei csarnok avatóján magabiztosan, 6-1-re verték a nem túl nagy játékerőt képviselő, lengyel Cracowia Kraków együttesét, azonban a Rusty Kupa fináléjában váratlan, alig magyarázható, 3-1 arányú vereséget szenvedtek Magyarország U25-ös válogatottjától. Az utolsó edzőmeccs, szeptember 5-én jobb játékot és vert helyzetből aratott, 4-3-es sikert hozott szeptember 5-én, a szlovák élgárda, a Banska Bystrica ellen. Aztán indult az osztrák liga. Idegenben kétszer kikaptak, jelentős különbséggel, 4-0-ra Klagenfurtban, valamint legutóbb 9-4-re Grazban, a két, köztes hazai találkozón győzelmet arattak, 1-0-ra legyőzték a Linzet, majd 5-4-re az innsbruckiakat.
- Az egész felkészülési időszakon látszott, hogy van feladatunk a bajnokság kezdetéig. Érkeztek a játékosok, az elején nem volt elég mély a keretünk, aztán összerázódtunk – mondja Gál Péter Pál. - A két, cseh együttes ellen számítottunk arra, hogy kikapunk, ugyanis a két rivális egy sokkal magasabban jegyzett hokis kultúra meghatározó együttese, a mi ligánk előtt játnak. Nekünk nem őket kell megvernünk, hanem az ICHL legerősebb csapatainak legyünk méltó ellenfelei, ehhez kellenek ilyen mérkőzések, amelyeken adott esetben nagy gólarányú vereségeket szenvedünk. Ennél lényegesen fájóbb volt a gyergyói csarnokavató, ahol a döntőben kikaptunk az U25-ös válogatottunktól, amit nem kalkuláltunk. Az a teljesítmény nem csak nekem nem tetszett, hanem a szurkolóinknak sem. Ezúttal sem tettem megjegyzést a játékosoknak és az edzőknek, véleményem nyilván van, de az értékelést a hokisokkal és a szakmai stáb tagjaival mindig az általános igazgatónk, Szélig Viktor végzi, ez így lesz a későbbiekben is. Arra rámutattak a nyári mérkőzések, hogy van hova fejlődnünk. Azt szoktam mondani a váratlan eredmények után: ez nem jött jól, de legalább éberen tart bennünket. A Besztercebánya elleni derbinek az volt a nagy pozitívuma, hogy ugyan tét nélküli meccsen rendkívül nehéz helyzetből a gárda visszajött, küzdött az utolsó leheletéig és megfordította az eredményt. Mondjuk ez a harcosság alapvető elvárás volt nálunk mindig, küzdeni kell a záró másodpercig. A Klagenfurt elleni, idegenbeli szezonnyitó kapcsán azt sajnáltam, hogy nem sikerült betalálnunk. A négygólos vereség benne volt a pakliban, a KAC szoros meccsekkel érkezett a bajnokságba, a Bajnokok Ligájában európai élcsapatok ellen vívott szoros meccseket. Mi pontosan tudjuk, hogy mennyit jelent, ha valaki a legrangosabb, kontinentális klubsorozatban szerepel, ezt tavaly kora ősszel, meg előzőleg, 2021 szeptemberében is megtapasztaltuk. A keddi, Grazban elszenvedett vereség sem öröm, de ez benne van a hokiban. A sok kapott gól mutatja, a védelem nem állt feladata magaslatán.
A csapat másfél hónapja, immár negyedik éve zsinórban, sajtónyilvános edzéssel kezdte a felkészülést. Immár másodszor az új arénában.
-Ahogy kértük, a csarnok üzemeltetője biztosította a jeget számunkra, aztán a fiúk számára felmérések, orvosi vizsgálatok következtek. Úgy gondolom, legfőbb értékeinket megtartottuk, valamint az erősítések jól sikerültek, versenyképes csapattal rendelkezünk. Megy az idő, 2007-ben csatlakoztunk az osztrák ligához. Tulajdonképpen kétféle versenyben veszünk részt, gazdasági és sportszakmai küzdelemben vagyunk érdekeltek, egyiket sem lehet elválasztani a másiktól. A pénzügyi erők tekintetében úgy gondolom, esélytelenek vagyunk a legerősebb osztrák klubokkal szemben, a szakmai munka kapcsán természetesen igyekszünk felvenni a versenyt. Egyre több osztrák klub tartozik a tehetősebb kategóriába. Persze, a másfél évtizeddel ezelőttihez képest a mi lehetőségeink is rengeteget változtak, nagyot léptünk előre, de a dobogósokkal még nem tudjuk felvenni a harcot. Egyre több NHL-es múlttal rendelkező játékos kerül a riválisokhoz, nem csak a Salzburgra kell gondolni, a korábbi élcsapat, az utóbbi időszakban szerény eredményekkel jelentkező Bécs biztosan visszatér az élmezőnybe, ahogy a Linz és az olasz Bolzano is komoly alapokkal rendelkezik. Grazban is komolyan gondolják a hokit, ezt ellenünk is megmutatták. Jelentős befektetőket találtak, nagy a versengés ezúttal is. Az európai hokitérképen ott van az ICEHL, tehát ott vagyunk mi is.
Az olasz Asiago a nyáron nem kapott zöld utat a liga vezérkarától, illetve a rivális csapatoktól, az olaszok két év után kiszálltak, azonban érkezett egy másik magyar gárda, a Ferencváros. Így maradt 13 csapatos az ICEHL mezőnye.
- Felmerült, hogy nem az eddigi, hanem egy másik sportszervezet venné át az asiagói klub működtetését. Az összes, fontos kérdésben a csapatok szavazata dönt, mindenki, aki teljes jogú tagja a ligának, egy szavazattal rendelkezik, így mi is. Az együttesek döntő többséggel úgy döntöttek, két év után nem emelik állandó szintre a taljánok tagságát, nem kaptak további bizalmat. Nyilván a legszerencsésebb a 14 csapatos versengés lenne, de erre még várni kell. Volt olyan pillanat, amikor úgy tűnt, ez összejön, hiszen a Fradi pályázata már tudott volt, a HC Asiagóról pedig még nem született végső döntés. Végül az a határozat született, hogy az észak-olaszok nem ütik meg azt a szintet, ami itt elvárás.
A magyar hokinak nyilván jót tesz, hogy egy újabb csapat csatlakozott a versengéshez. Amikor megjegyzem, végre egy olyan idegenbeli túra, ami nincs a világ végén, az elnök elmosolyodik.
-A Hydro Fehérvár AV19 és a FTC-Telekom részvétele marketing szempontból jelentős, a két klub nem gyengíti, hanem erősíti egymást a pontvadászat során, hiszen több hír jelenik meg a ligáról, a sportbarátok sokkal több csatornán keresztül értesülhetnek a bajnokság történéseiről, a médiapiac szereplői többet foglalkoznak velünk. Nekünk szakmailag kihívás, hiszen klasszikus magyar jön, az eddigi sem egyhangú osztrák bajnokságban újabb, pikáns összecsapás következik. Azt várom, mindkét klub telt előtt fogadja majd hazai riválisát, természetesen remélem, hogy játék tekintetében fölényben leszünk az újonccal szemben. Többen megjegyezték, hogy a Fradi érkeztével biztosan csökken majd a nézőszámunk, ugyanis nem csak Fehérvárról, Fejérből, hanem a fővárosból is sokan járnak a hazai meccseinkre. A fővárosi csapat felbukkanásával valóban több lehetősége lesz a budapestieknek, hogy minőségi hokit nézzenek, helyben. Én nem tartok attól, hogy csökken a szurkolóink száma. A feladat adott, olyan játékkal kell előrukkolnunk, hogy a drukkerekben ne merüljön fel: nem minket választanak az adott játéknapon, a mi találkozónkat más csapat meccsére cserélik. Amúgy az a magyar hívő, akit nem az adott csapatnak szurkol, hanem jó hokit akar látni, akár mindkét brigádot megtekintheti, hiszen bőven akad olyan forduló, amikor nem egyszerre lépünk pályára hazai környezetben. Várom a Fradi elleni meccseket, biztosan remek hangulatú ütközetekre kerül sor a MET Arénában és a Tüskecsarnokban is. A hoki bár világsportág, megőrizte családias hangulatát, a szurkolók nem ellenségként, hanem barátként tekintenek egymásra. Nyilván megfelelő biztonsági jelenléttel készülünk, de nem gondolom, hogy bármilyen atrocitása sor kerül a zöld-fehérek elleni találkozókon. A Raktár utcában harminc évvel ezelőtt ugyan történtek incidensek, de ettől most nem tartok. Más világ volt, valamint annak a csarnoknak mások voltak a lehetőségei, minden tekintetben. Leginkább a drukkerek szétválasztása kapcsán nem voltak könnyűek a rendezések.
Az elnök anyagi tekintetben nyugodt idényt remél. Azt mondja, a névadó mellé újabb, jelentős támogató cég érkezett, valamint a város továbbra is markánsan a jeges sportág mellett áll.
-Fontos, hogy a koronázóvárosból, az agglomerációból, vagy akár az ország más területeiről is érkezzenek szponzorok, akik úgy gondolják, hogy Magyarország első számú hokiklubját szeretnék támogatni. Akad olyan szerződés, amit már bejelentettünk, valamint reményeim szerint következnek újabbak is. A helyzetünk nem könnyű, ahogy az infláció érezteti hatását minden hazai család hétköznapjaiban, úgy az élsportban is, nem egyszerű tartani a lépést a riválisokkal, a költségeink folyamatosan emelkednek. Minden hozzánk érkező pénznek megvan a helye.
Az elnök azt mondja, a tavalyi szezon kapcsán maradt némi hiányérzete.
-A tavalyi nyarunk küzdelmes volt, a költözéssel, a munkafolyamatok megváltozásával, be kellett laknunk az új arénát, ami nem ment zökkenőmentesen. Új, szakmai rutint kellett kialakítanunk, a Raktár utcában megszokott életünk nagyban változott. Nyilván hatalmasat léptünk előre, immár nagyszerű körülmények között dolgozhatnak a játékosok, az edzők, a vezetők, a klub összes munkatársa. Fontos, hogy a meccseken a VIP-térben, valamint a skyboxokban meghitt hangulat és elegancia várja az oda érkező vállalkozókat, támogatókat, a nyugodt, elegáns környezetben könnyebb a tárgyalás, a megbeszélés, esetleg az üzletkötés. Szeretnénk, illetve úgy fogalmaznék, teszünk is azért a különböző rendezvényeinkkel, hogy szponzoraink ne csak klubunkhoz, hanem egymáshoz is egyre közelebb kerüljenek, az üzleti kapcsolatokból barátságok is kialakuljanak.
A tavalyi idényben, a tél elején a gárda ott volt a tabella elején, amiben szerepet játszott, hogy a Magyar Kupa miatt több meccsét előbb lejátszottak, a riválisok azon időszakban kevesebb mérkőzéssel rendelkeztek. Végül a rájátszásba a Bécs elleni, roppant kiélezett meccseken keresztül vezetett az út, a bajnok Salzburg pedig a nyolc között azonnal végállomást jelentett.
-A Red Bull ismét megállított bennünket. A tavaly idény kapcsán maradt bennem hiányérzet, azonban azzal, hogy bejutottunk a rájátszásba, az alapvető célt elértük, tehát ne legyünk elégedetlenek. Az utóbbi években kialakítottuk azt a státuszt magunkról, hogy mindenki úgy számol velünk, mint biztos playoff-ba jutóval, ami nem kis dolog. Ugyanakkor megértem a drukkereket, akik szeretnék, ha elődöntőt vívnánk, főleg azok fényében, hogy három éve döntőt játszottunk a Salzburggal. Ez azonban nem sikerül gyakran, előzőleg soha nem voltunk a négy között sem. Nagyon hosszú, verejtékes az út, ami az elődöntőig vezet, nem sikerül mindig a legnagyobbaknak sem, ebben a rendkívül kiegyenlített ligában. Három év alatt kétszer játszottunk a bajnokok Ligájában alanyi jogon, mert kiharcoltuk, de ez nem jelenti azt, hogy mindig bekövetkezik. Természetesen a 48, alapszakaszt olyan pozícióban szeretnénk zárni, hogy ott legyünk a rájátszásban. Ez sokak számára már automatizmus, de sajnos nem az. A legfontosabb, hogy miközben a riválisoknál jól látható erősödés zajlik, mi igyekszünk szinten tartani a korábbi költségvetésünket. Általában Forma 1-es példát szoktam hozni, ott látható leginkább a folyamatos küzdelem. Az idei autód remek volt, nyerte a futamokat, de ha a szezont követően nem fejlesztesz, nem lépsz előre, rövidesen már csak a versenyképtelen roncsok között leszel, mert mindenki a többiek mindig keresik az újdonságokat, előbb-utóbb lehagynak. Eltelik egy év és az ünnepelt csapat már csak egy lesz a sok közül. Mi igyekszünk megtartani az értékeinket, ami általában sikerül is, a játékoskeretet próbáljuk a legkisebb mozgással egyben tartani, a nyugodt építkezésben hiszünk, a szakmai munka folyamatosságában. A hazai mag megmaradt, mindössze Sebők Balázs távozott, ő kérte a szerződése felbontását, amit elfogadtunk, visszatért Finnországba. Úgy tűnik, ő érzi magát igazán jól, a fehérvári kitérő számára és számunkra sem hozta meg a várt eredményt. Ami nem megy, azt nem kell erőltetni. Békében váltunk el, sok sikert kívántunk neki karrierje további szakaszában. Csatlakoztak hozzánk a légiósok mellett fiatal, hazai tehetségek, akik reményeim szerint húzóemberek lesznek.
Változást jelent a menetrendben, hogy a hétközi fordulók során a korábbi keddek helyett szerdán lépnek pályára a csapatok.
-A differencia mindössze egy nap, mégis olyan érzéseim vannak, hogy a szerdák jobbak, mint a keddek. Nincs nagy különbség, csak egy nap, de nekem a szerda szimpatikusabb. Az idő majd eldönti, hogy bejön a váltás, vagy sem. A tavalyi meccseken 3600 volt az átlagnézőszámunk, ahogy a mostani szezon első két, hazai meccsén is. Szeretném, ha négyessel kezdődne a szám, amely a csarnokban helyet foglalókat jelzi. Bízom abban, hogy nem csak karácsony és újév környékén lesz teltházas az aréna, hanem a több rangadón. A Ferencváros ellen borítékolható a rendkívüli érdeklődés, a rájátszás meccsein pedig különösen. Fontos, hogy megint bejussunk a playoff-ba. Nem lesz könnyű dolgunk, nagy a rivalizálás, de úgy gondolom, ismét megoldjuk.