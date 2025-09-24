A fehérvári hokisok elnöke szerint a rájátszás mindig elvárás

A tavalyi szezonban 3600 volt az átlagos nézőszám a meseszép MET Arénában, ami a liga legújabbja, ezáltal legszebbje. Ez a nézőszám osztrák viszonylatban is megbecsülendő, az idei szezon két győztes, hazai mérkőzésén, előbb a Linz, majd az Innsbruck ellen is ennyien látogattak ki a mérkőzésekre. A klub első embere, Gál Péter Pál szerint a cél a rájátszás, valamint a nézőszám négyezer fölé emelése.

A fehérvári klubelnök, Gál Péter Pál reméli, a nézőszám a tavalyihoz képest emelkedik a MET Arénában

Fotó: Horog László

A fehérvári kék-fehérek kezdték meg szereplésüket az új multicsarnokban, a 2024-25-ös idényben kétszer volt telt ház, a karácsonyi időszakban. A rájátszás küzdelmei mellett ez a legjobb időszak a drukkerek szempontjából, a téli ünnepek időszaka. A klub vezetőinek reményei szerint sikerül feljebb tornászni a nézőszámot.

A csapat a nyári felkészülést erős ellenfelekkel kezdte, a régi rivális Vienna Capitals elleni, hazai edzőmeccset büntetőkkel veszítette el augusztus 16-án, 4-3-ra. A két, csehországi meccs nem sikerült jól, a rendkívül komoly játékerőt képviselő két élcsapat, a Mountfield HK és a Mlada Boleslav is nagyon elporolta a fehérváriakat. Kiss Dávid tanítványai az álomszép, 2500 néző befogadására alkalmas, gyergyóremetei csarnok avatóján magabiztosan, 6-1-re verték a nem túl nagy játékerőt képviselő, lengyel Cracowia Kraków együttesét, azonban a Rusty Kupa fináléjában váratlan, alig magyarázható, 3-1 arányú vereséget szenvedtek Magyarország U25-ös válogatottjától. Az utolsó edzőmeccs, szeptember 5-én jobb játékot és vert helyzetből aratott, 4-3-es sikert hozott szeptember 5-én, a szlovák élgárda, a Banska Bystrica ellen. Aztán indult az osztrák liga. Idegenben kétszer kikaptak, jelentős különbséggel, 4-0-ra Klagenfurtban, valamint legutóbb 9-4-re Grazban, a két, köztes hazai találkozón győzelmet arattak, 1-0-ra legyőzték a Linzet, majd 5-4-re az innsbruckiakat.

- Az egész felkészülési időszakon látszott, hogy van feladatunk a bajnokság kezdetéig. Érkeztek a játékosok, az elején nem volt elég mély a keretünk, aztán összerázódtunk – mondja Gál Péter Pál. - A két, cseh együttes ellen számítottunk arra, hogy kikapunk, ugyanis a két rivális egy sokkal magasabban jegyzett hokis kultúra meghatározó együttese, a mi ligánk előtt játnak. Nekünk nem őket kell megvernünk, hanem az ICHL legerősebb csapatainak legyünk méltó ellenfelei, ehhez kellenek ilyen mérkőzések, amelyeken adott esetben nagy gólarányú vereségeket szenvedünk. Ennél lényegesen fájóbb volt a gyergyói csarnokavató, ahol a döntőben kikaptunk az U25-ös válogatottunktól, amit nem kalkuláltunk. Az a teljesítmény nem csak nekem nem tetszett, hanem a szurkolóinknak sem. Ezúttal sem tettem megjegyzést a játékosoknak és az edzőknek, véleményem nyilván van, de az értékelést a hokisokkal és a szakmai stáb tagjaival mindig az általános igazgatónk, Szélig Viktor végzi, ez így lesz a későbbiekben is. Arra rámutattak a nyári mérkőzések, hogy van hova fejlődnünk. Azt szoktam mondani a váratlan eredmények után: ez nem jött jól, de legalább éberen tart bennünket. A Besztercebánya elleni derbinek az volt a nagy pozitívuma, hogy ugyan tét nélküli meccsen rendkívül nehéz helyzetből a gárda visszajött, küzdött az utolsó leheletéig és megfordította az eredményt. Mondjuk ez a harcosság alapvető elvárás volt nálunk mindig, küzdeni kell a záró másodpercig. A Klagenfurt elleni, idegenbeli szezonnyitó kapcsán azt sajnáltam, hogy nem sikerült betalálnunk. A négygólos vereség benne volt a pakliban, a KAC szoros meccsekkel érkezett a bajnokságba, a Bajnokok Ligájában európai élcsapatok ellen vívott szoros meccseket. Mi pontosan tudjuk, hogy mennyit jelent, ha valaki a legrangosabb, kontinentális klubsorozatban szerepel, ezt tavaly kora ősszel, meg előzőleg, 2021 szeptemberében is megtapasztaltuk. A keddi, Grazban elszenvedett vereség sem öröm, de ez benne van a hokiban. A sok kapott gól mutatja, a védelem nem állt feladata magaslatán.