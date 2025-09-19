3 órája
A címvédő látogat Székesfehérvárra
Péntek este nehéz feladat vár a FEHA19-re. Tokaji Viktor először lép pályára hazai pályán ebben az idényben, rögtön a címvédő, Gyergyói HK érkezik Székesfehérvárra. A DAB ezúttal pihen.
Múlt héten az Erste Liga küzdelmei is megkezdődtek, ahol a FEHA19 és a Dunaújvárosi Acélbikák is okozott nagy meglepetést. A székesfehérváriak az első körben a tavalyi ezüstérmes Csíkszeredát győzték le 3-2-re.
Ezúttal az Ifj. Ocskay Gábor Jégcsarnokban lép jégre Tokaji Viktor legénysége, a feladat most sem lesz kisebb, a címvédő Gyergyói HK érkezik a Raktár utcába.
A két együttes előző idényben lejátszott meccsei elég egyoldalúak voltak, a székelyföldiek mind a négy meccset megnyerték, ezeken összesen 23 gólt szerezve, ezzel szemben a FEHA19 mindössze 8-szor zörgették meg a hálót.
A Gyergyó az új idényt sem kezdte rosszul, az első fordulóban a BJAHC-t ütötte ki 6-1-re, majd az Újpestnek osztott ki egy 9-3-as pofont. Nem meglepő módon nemcsak a liga tabellát, hanem az egyénit is leuralja a piros-fehér csapat. Császár Hunor, Fejes Nándor már 6-6 pontnál jár, Bodó Christopher és Jeremias Vayrynen is szerzett már 5 pontot. A FEHA19-nél Németh Zalán, Keceli-Mészáros Mátyás és Ambrus Csongor a legeredményesebb, fejenként 2-2 ponttal.
A mérkőzés péntek este 18:30-kor kezdődik.