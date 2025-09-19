A címvédő látogat Székesfehérvárra

Múlt héten az Erste Liga küzdelmei is megkezdődtek, ahol a FEHA19 és a Dunaújvárosi Acélbikák is okozott nagy meglepetést. A székesfehérváriak az első körben a tavalyi ezüstérmes Csíkszeredát győzték le 3-2-re.

Újabb erdélyi ellenfél vár a székesfehérváriakra

Forrás: FEHA19 / Facebook

Ezúttal az Ifj. Ocskay Gábor Jégcsarnokban lép jégre Tokaji Viktor legénysége, a feladat most sem lesz kisebb, a címvédő Gyergyói HK érkezik a Raktár utcába.

A két együttes előző idényben lejátszott meccsei elég egyoldalúak voltak, a székelyföldiek mind a négy meccset megnyerték, ezeken összesen 23 gólt szerezve, ezzel szemben a FEHA19 mindössze 8-szor zörgették meg a hálót.

A Gyergyó az új idényt sem kezdte rosszul, az első fordulóban a BJAHC-t ütötte ki 6-1-re, majd az Újpestnek osztott ki egy 9-3-as pofont. Nem meglepő módon nemcsak a liga tabellát, hanem az egyénit is leuralja a piros-fehér csapat. Császár Hunor, Fejes Nándor már 6-6 pontnál jár, Bodó Christopher és Jeremias Vayrynen is szerzett már 5 pontot. A FEHA19-nél Németh Zalán, Keceli-Mészáros Mátyás és Ambrus Csongor a legeredményesebb, fejenként 2-2 ponttal.

A mérkőzés péntek este 18:30-kor kezdődik.