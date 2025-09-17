44 perce
68 találat született a hétvégi fordulóban
A vármegyei III. osztályú labdarúgó bajnokság 2. fordulójában annak ellenére, hogy kellemetlen, csapadékos idő volt, mindez nem szegte kedvét a gólfelelősöknek. Északon ismét ötöt vágott a listavezető Lovasberény, és ugyanennyiszer talált be a Söréd gárdája is,. Keleten ne kímélte ellenfelét a Pázmánd-Kápolnásnyék II., és a Szabadegyháza együttese, míg a Tordas-Gyúró Egyetértés hálója továbbra is érintetlen maradt, de a Dinnyés sem panaszkodhatott, nyolcszor vette be a Ráckeresztúr hálóját. Délen a Vajta legénysége vágta ki a rezet, ezt pedig a Sárszentágota csapata bánhatta, Kálozon nem bírt egymással a házgazda és a Dég.
A pirosban játszó Tordas-Gyúró Egyetértés Rácalmás elleni győzelméhez nem férhetett kétség
Fotó: Kricskovics Antal
ÉSZAKI CSOPORT
Etyek II. (6.) – Magyaralmás (4.) 1–3 (1–1)
Vezette: Jakab Zoltán.
Etyek II.: Zorkóczy V. – Szabó L., Puskás (Miskolczi), Hujber, Papp B. - Bartha (Dzsezsenyák), Szikszay (Moharos), Garancsy, Heller - Fonó, Komlósi.
Magyaralmás: Rideg – Ruzsinkó, Szántó (Borbély), Németh Á., Perina L. (Győrfi) - Németh P. (Fang), Krajcsovics, Pap, Szabados – Mészáros M., Várnagy.
Gól: Puskás (11.), ill. Németh P. (83., 89.), Krajcsovics (35.).
Lovasberény (1.) – Újbarok (7.) 5–1 (1–0)
Vezette: Spekker Tibor.
Lovasberény: Mohl – Szegvári (Németh M.), Fessler, Mátyus (Pályi), Nagy B. - Rácz, Somodi, Tóth D., Bőhm (Nyizsnyik) - Hollósi (Boncz), Holló (Magyar Zs.). Csapatvezető: Paudics Péter Attila.
Újbarok: Tánczos – Ágoston (Orsó), Bivál, Kellner, Kovács Z. (Szabó G.) - Gyenge, Szárneczky, Tóvári (Kalocsa), Zágoni L. - Mátrai, Ladányi (Horváth Á.). Csapatvezető: Etl János.
Gól: Holló (38., 71.), Nyizsnyik (80., 88.), Somodi (60.), ill. Mátrai (50.).
Söréd (2.) – Pátka II. (8.) 5–0 (3–0)
Vezette: Obuch Zoltán.
Söréd: Márkus – Farkas B., Hollósi (Németh II. Dávid), Boros M., Hajas - Venczel (Farkas F.), Kovács M. (Ember), Oláh (Kiss M.), Tábi - Németh I. Dávid, Rédl. Csapatvezető: Kovács Ákos.
Pátka II.: Berkeszi – Szabó Benedek Csaba, Pőcze, Tóth K. (Balazsek D.), Finián - Tóth M. (Dobosi), Balazsek B., Osztotics, Rottman (Sági) - Csidei, Gyenei.
Gól: Hollósi (11.), Németh I. Dávid (21.), Tábi (29.), Ember (77.), Boros M. (79.).
Kiállítva: Gyenei (20.).
A Mány II.-Csabdi (3) – Iszkaszentgyörgy (5.) összecsapásra 2025. október 3-án, pénteken 16:00-kor kerül sor.
Szabadnapos: Csókakő (9.).
A góllövőlista állása:
1. Tábi Benedek Péter (Söréd) 3 gól
2. Bőhm Levente, Holló Richárd, Nyizsnyik Zoltán (mindhárom Lovasberény), Németh Péter (Magyaralmás), Sólyom Tamás (Mány II.-Csabdi) 2-2 gól.
KELETI CSOPORT
Baracska-Kajászó (3.) – Pusztaszabolcs (10.) 1–1 (0–0)
Vezette: Vitányi László.
Baracska-Kajászó: Tarczali – Csik (Bélley), Pintér R., Budai, Pfeiffer - Pintér B., Bakos (Farsang), Kóti L. (Renglovics), Siklódi - Horváth B., Kóti B. (Petrilla). Edző:
Pusztaszabolcs: Szentmihályi – Baka, Molnár N., Szakolczi, Balogh Z. (Miskei) - Páhi, Dankó, Kovács D., Baloni - Boronyai (Víg), Dascal (Toldi). Csapatvezető: Tóth Balázs.
Gól: Horváth B. (76.), ill. Víg (60.).
Tordas-Gyúró Egyetértés (1.) – Rácalmás (9.) 3–0 (0–0)
Vezette: Balla István Attila.
Tordas-Gyúró Egyetértés: Varga D. – Huszár, Dara, Kovács D. (Kovács-Szántó Zs.), Csáky (Baranyai) - Szilágyi (Muskovics-Bolváry), Oláh (Szalay), Serák, Vetró - Varga L., Csóti (Győri). Csapatvezető: Serák Tamás.
Rácalmás: Berek – Nagy B. (Horváth R.), Pinte F., Balogh R., Juhos - Morva, Czinkon (Gurisatti), Jeney, Hornyák - Pinte Sz. (Rácz), Molnár V. (Homolya). Csapatvezető: Papp Péter.
Gól: Szilágyi (72.), Oláh (78.), Győri (84.).
Pázmánd-Kápolnásnyék II. (4.) – Besnyő (6.) 6–1 (3–0)
Vezette: Kupi Zoltán.
Pázmánd-Kápolnásnyék II.: Joao – Lángi, Szilágyi, Lőrincz B. (Czakó), Vagyóczki N. - Domak, Kocsis V. (Jung), Varga J. (Noske), Őri (Nagy Zs.) - Tóth O., Porvázsnyik. Csapatvezető: Domonics Zoltán.
Besnyő: Králl – Györki (Jámbor), Kurucz L. (Mónos), Nap, Oroszi - Beri A. (Németh A.), Koller (Kurucz M.), Tálas, Kurucz Gy. - Beri K., Král (Tokai). Csapatvezető: Petkes András.
Gól: Porvázsnyik (4., 8., 18., 58.), Őri (50.), Vagyóczki N. (56.), ill. Koller (65.).
Zichyújfalu (7.) – Kulcs (11.) 3–1 (0–1)
Vezette: Nagy Károly.
Zichyújfalu: Ács – Kovács M., Sebestyén, Kovács B. (Majzer), Horváth N. - Szaniszló, Pápai, Németh Z., Szonda - Vámosi, Fehérvári (Bars).
Kulcs: Herczog – Posch, Mészáros R., Bilkej, Nagy L. - Sebestyén, Szabó B., Varga D., Plézer - Varjas, Seres.
Gól: Vámosi (68.), Horváth N. (78.), Pápai (83.), ill. Nagy L. (20.).
Velence II. (8.) – Szabadegyháza (2.) 1–6 (0–3)
Vezette: Herczeg Dominik.
Velence II.: Oláh P. – Tőzsér, Badics (Fischl), Kőrösi (Koszti), Pándi - Oláh D. (Beke), Ács, Bíró, Tövisháti - Rigó (Békefi), Fenyvesi.
Szabadegyháza: Árkus – Tóth D., Sági, Fekete (Oláh Sz.), Vida - Horváth Á., Rátkai, Virág, Kovács M. (Karbacz) - Bernáth (Kotulák I.), Horváth T. (Kotulák A.). Csapatvezető: Paksi Péter.
Gól: Koszti (54.), ill. Horváth Á. (1., 36., 76.), Kovács M. (19.), Horváth T. (51.), Oláh Sz. (85.).
Dinnyés (5.) – MPF-Ráckeresztúr (12.) 8–0 (5–0)
Vezette: Farkas István.
Dinnyés: Bengyik – Csicsári (Kovács M.), Wéber, Pintér Á. (Pap), Hideg (Szekely) - Csík, Kiss S. (Baki), Major, Baksa - Lakatos, Hajdú. Csapatvezető: Hercsik Zalán.
MPF-Ráckeresztúr: Ámit – Ragályi, Pintér O., Pintér L. (Lőke), Tar - Ferentzi (Kucsera), Borsos, Regdony, Varsányi - Nagy I., Gutyina.
Gól: Hajdú (11., 66.), Hideg (31.), Kiss S. (39.), Lakatos (42.), Pintér Á. (43.), Csík (52.), Szekely (77.).
A góllövőlista állása:
1. Horváth Ádám (Szabadegyháza), Oláh Béla (Tordas-Gyúró Egyetértés) 5-5 gól
2. Kurucz György (Besnyő), Porvázsnyik Máté (Pázmánd-Kápolnásnyék II.) 4-4 gól
3. Koller Kristóf, Oroszi Noel (mindkettő Besnyő), Pintér Balázs (Baracska-Kajászó) 3-3 gól.
DÉLI CSOPORT
Sárszentágota (8.) – Vajta (4.) 2–9 (1–6)
Vezette: Berényi Ádám.
Sárszentágota: Varga D. – Hajdinger, Pénzes, Denke O. (Határ), Virág L. (Szabó F.) - Mátyus, Kuczi (Kovács K.), Virág F. (Csere), Vinklár (Sereg) - Sebestyén, Killer D. Vezetőedző: Szilágyi Szabolcs.
Vajta: Sebestyén – Balogh K., Mészáros T., Csányi K., Kovács D. - Kovács N., Bogdán, Németh J., Tángli - Kovács A., Csányi B.
Gól: Virág L. (2.), Csere (82.), ill. Csányi K. (14., 33., 55., 66., 74.), Kovács D. (18., 38.), Kovács N. (5.), Bogdán (10.).
Kiállítva: Bogdán (70.).
Alap (7.) – Sárbogárd II. (5.) 0–4 (0–1)
Vezette: Sziksz Tibor.
Alap: Szalai – Bölcskei, Baráth (Lakatos), Vargyas M., Őri - Dombi, Kaszás P. (Bánóczki), Vargyas B., Bauer - Varjas, Kaszás M.
Sárbogárd II.: Demeter – Vámosi (Szakács), Gráczer Bence, Hegedűs Gy., Sükösd - Gráczer G., Lajtos, Gráczer Bálint (Gábris Z.), Berta (Horváth B.) - Rigó (Sáfrány), Már (Gábris R.).
Gól: Vámosi (42., 54.), Szakács (76., 90.).
Káloz (2.) – Dég (3.) 1–1 (0–0)
Vezette: Kovács Zoltán.
Káloz: Sipőcz (Krautmann) – Takács T., Kassai D., Mayer, Szabó J. – Hegedüs P., Keszei, Örkényi (Gál Sz.), Tóth B. (Rábai) - Kassai Cs., Pál P.
Dég: Tóth P. – Horváth F., Bacsi, Tóth J., Gál L. (Hechlovszki) - Kicska, Farkas T., Kovács Á., Grega (Hajgató) - Mózes (Sörös), Varga A. (Baki). Csapatvezető: Tóth Zoltán.
Gól: Mayer (48.), ill. Kovács Á. (60.).
Cece (9.) – Tác-Csősz (1.) 1–4 (0–2)
Vezette: Molnár Péter Kevin.
Cece: Tóth I. – Csányi, Lak, Bagi, Böröcz (Balassa) - Budai K., Hersics (Lénárt), Klazer (Potyondi), Büki (Budai P.) - Nagy B., Boros G.
Tác-Csősz: Szopori – Bindics, Szilágyi (Farkasréti), Müller, Kisari - Venyige, Kovács A., Réti, Kovács J. (Rakoncza) - Méreg, Szigligeti (Végh). Vezetőedző: Magda Csaba.
Gól: Szopori (88., öngól), ill. Szilágyi (6.), Kovács A. (35.), Réti (65.), Budai P. (82., öngól).
Szabadnapos: Kőszárhegy (6.).
A góllövőlista állása:
1. Csányi Miklós (Vajta) 5 gól
2. Kovács Dániel (Vajta), Mayer Dávid (Káloz), Szakács Sándor, Vámosi Gábor (mindkettő Sárbogárd II.) 2-2 gól.