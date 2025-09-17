68 találat született a hétvégi fordulóban

ÉSZAKI CSOPORT

Etyek II. (6.) – Magyaralmás (4.) 1–3 (1–1)

Vezette: Jakab Zoltán.

Etyek II.: Zorkóczy V. – Szabó L., Puskás (Miskolczi), Hujber, Papp B. - Bartha (Dzsezsenyák), Szikszay (Moharos), Garancsy, Heller - Fonó, Komlósi.

Magyaralmás: Rideg – Ruzsinkó, Szántó (Borbély), Németh Á., Perina L. (Győrfi) - Németh P. (Fang), Krajcsovics, Pap, Szabados – Mészáros M., Várnagy.

Gól: Puskás (11.), ill. Németh P. (83., 89.), Krajcsovics (35.).

Lovasberény (1.) – Újbarok (7.) 5–1 (1–0)

Vezette: Spekker Tibor.

Lovasberény: Mohl – Szegvári (Németh M.), Fessler, Mátyus (Pályi), Nagy B. - Rácz, Somodi, Tóth D., Bőhm (Nyizsnyik) - Hollósi (Boncz), Holló (Magyar Zs.). Csapatvezető: Paudics Péter Attila.

Újbarok: Tánczos – Ágoston (Orsó), Bivál, Kellner, Kovács Z. (Szabó G.) - Gyenge, Szárneczky, Tóvári (Kalocsa), Zágoni L. - Mátrai, Ladányi (Horváth Á.). Csapatvezető: Etl János.

Gól: Holló (38., 71.), Nyizsnyik (80., 88.), Somodi (60.), ill. Mátrai (50.).

Söréd (2.) – Pátka II. (8.) 5–0 (3–0)

Vezette: Obuch Zoltán.

Söréd: Márkus – Farkas B., Hollósi (Németh II. Dávid), Boros M., Hajas - Venczel (Farkas F.), Kovács M. (Ember), Oláh (Kiss M.), Tábi - Németh I. Dávid, Rédl. Csapatvezető: Kovács Ákos.

Pátka II.: Berkeszi – Szabó Benedek Csaba, Pőcze, Tóth K. (Balazsek D.), Finián - Tóth M. (Dobosi), Balazsek B., Osztotics, Rottman (Sági) - Csidei, Gyenei.

Gól: Hollósi (11.), Németh I. Dávid (21.), Tábi (29.), Ember (77.), Boros M. (79.).

Kiállítva: Gyenei (20.).

A Mány II.-Csabdi (3) – Iszkaszentgyörgy (5.) összecsapásra 2025. október 3-án, pénteken 16:00-kor kerül sor.

Szabadnapos: Csókakő (9.).

A góllövőlista állása:

1. Tábi Benedek Péter (Söréd) 3 gól

2. Bőhm Levente, Holló Richárd, Nyizsnyik Zoltán (mindhárom Lovasberény), Németh Péter (Magyaralmás), Sólyom Tamás (Mány II.-Csabdi) 2-2 gól.

KELETI CSOPORT

Baracska-Kajászó (3.) – Pusztaszabolcs (10.) 1–1 (0–0)

Vezette: Vitányi László.

Baracska-Kajászó: Tarczali – Csik (Bélley), Pintér R., Budai, Pfeiffer - Pintér B., Bakos (Farsang), Kóti L. (Renglovics), Siklódi - Horváth B., Kóti B. (Petrilla). Edző:

Pusztaszabolcs: Szentmihályi – Baka, Molnár N., Szakolczi, Balogh Z. (Miskei) - Páhi, Dankó, Kovács D., Baloni - Boronyai (Víg), Dascal (Toldi). Csapatvezető: Tóth Balázs.

Gól: Horváth B. (76.), ill. Víg (60.).