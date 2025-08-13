A Volán magyar rangadójáról és a válogatottakról is beszélt Kolbenheyer Zsuzsanna

Izgalmakkal teli szezonon van túl a magyar jégkorong, hiszen mostantól a Volán mellett a Ferencváros is az osztrák bázisú jégkorongliga (ICEHL) részese, a magyar férfi jégkorong-válogatott története során először harcolta ki a bennmaradást az A-csoportos világbajnokságon, a női szakág is a legmagasabb osztályban szerepelt, azonban kiesett a divízió 1/A-ba. Az MJSZ elnöke, Kolbenheyer Zsuzsanna ezekről is beszélt a Nemzeti Sportnak adott interjúban.

Kolbenheyer Zsuzsanna a Volánról is szót ejtett

Forrás: Földi Imre / Nemzeti Sport

A Volán és az FTC rangadója a magyar jégkorong értékét növeli

„Szövetségként nekünk a nemzeti csapatok az elsők, fontos, hogy a válogatott játékosaink minél több lehetőséghez jussanak. A Fehérvár 2007-es csatlakozása az osztrák ligába megmutatta, ez egy olyan út, ami segíti a magyar jégkorongot. Most dupla annyi hazai játékos játszhat az ICEHL szintjén, ebből csak profitálhat a sportág. Az alapszakasz során pedig négy magyar rangadó is lesz, ez is a magyar jégkorong értékét növeli" – emelte ki Kolheyer Zsuzsanna.

A Ferencváros távozásával kilenc csapat maradt az Erste Ligában, amelyről a szakmai bizottság hosszasan tárgyalt, viszont egyelőre nem tervezik bővíteni a bajnokságot. Továbbra is kiélezett küzdelemre számítanak, emellett amikor a magyarok az OB1-et tartják, akkor a román szövetség a saját bajnokságát rendezi, így az erdélyi csapatok is részt tudnak venni. A 2025-2026-os szezon marad a tavalyi lebonyolításban, folyamatosan monitorozzák, szükséges-e valamilyen változtatást véghezvinni.

Történelmi év a válogatott számára

A magyar férfi jégkorong-válogatott története során először harcolta ki a bennmaradást az A-csoportban.

„A bennmaradás nem szorul sok magyarázatra, fantasztikus eredményt ért el a válogatott. Nagyon fiatal keret utazott ki Dániában, jó néhány rutinos játékos hiányzott, Majoross Gergelyéknek nem volt könnyű dolga. Természetesen akadtak olyan eredmények, amelyek kevésbé mutattak jól. az olimpia előtti utolsó világbajnokságot rendezték, mindenki a lehető legerősebb kerettel érkezett Dániába, illetve feljutóként a programunk sem volt könnyű, minden más csapat több pihenővel gazdálkodhatott" – emelte ki az elnökasszony.