14 órája
A Volán magyar rangadójáról és a válogatottakról is beszélt Kolbenheyer Zsuzsanna
2024-ben lépett hivatalba Kolbenheyer Zsuzsanna a Magyar Jégkorong Szövetség (MJSZ) élén. Most beszélt többek között a férfi és a női jégkorong-válogatottról, valamint a Volán és az FTC közötti ICEHL derbiről is.
Izgalmakkal teli szezonon van túl a magyar jégkorong, hiszen mostantól a Volán mellett a Ferencváros is az osztrák bázisú jégkorongliga (ICEHL) részese, a magyar férfi jégkorong-válogatott története során először harcolta ki a bennmaradást az A-csoportos világbajnokságon, a női szakág is a legmagasabb osztályban szerepelt, azonban kiesett a divízió 1/A-ba. Az MJSZ elnöke, Kolbenheyer Zsuzsanna ezekről is beszélt a Nemzeti Sportnak adott interjúban.
A Volán és az FTC rangadója a magyar jégkorong értékét növeli
„Szövetségként nekünk a nemzeti csapatok az elsők, fontos, hogy a válogatott játékosaink minél több lehetőséghez jussanak. A Fehérvár 2007-es csatlakozása az osztrák ligába megmutatta, ez egy olyan út, ami segíti a magyar jégkorongot. Most dupla annyi hazai játékos játszhat az ICEHL szintjén, ebből csak profitálhat a sportág. Az alapszakasz során pedig négy magyar rangadó is lesz, ez is a magyar jégkorong értékét növeli" – emelte ki Kolheyer Zsuzsanna.
A Ferencváros távozásával kilenc csapat maradt az Erste Ligában, amelyről a szakmai bizottság hosszasan tárgyalt, viszont egyelőre nem tervezik bővíteni a bajnokságot. Továbbra is kiélezett küzdelemre számítanak, emellett amikor a magyarok az OB1-et tartják, akkor a román szövetség a saját bajnokságát rendezi, így az erdélyi csapatok is részt tudnak venni. A 2025-2026-os szezon marad a tavalyi lebonyolításban, folyamatosan monitorozzák, szükséges-e valamilyen változtatást véghezvinni.
Történelmi év a válogatott számára
A magyar férfi jégkorong-válogatott története során először harcolta ki a bennmaradást az A-csoportban.
„A bennmaradás nem szorul sok magyarázatra, fantasztikus eredményt ért el a válogatott. Nagyon fiatal keret utazott ki Dániában, jó néhány rutinos játékos hiányzott, Majoross Gergelyéknek nem volt könnyű dolga. Természetesen akadtak olyan eredmények, amelyek kevésbé mutattak jól. az olimpia előtti utolsó világbajnokságot rendezték, mindenki a lehető legerősebb kerettel érkezett Dániába, illetve feljutóként a programunk sem volt könnyű, minden más csapat több pihenővel gazdálkodhatott" – emelte ki az elnökasszony.
Kolbenheyer Zsuzsanna a női szakág kapcsán is megosztotta gondolatait. Válogatottunk közel állt, hogy kiharcolja az olimpiai részvételt, viszont ez az utolsó másodpercekben elúszott, majd az A-csoportos világbajnokságon mindössze egy gólt lőve az utolsó helyen zártak Pat Cortina lányai.
Az olimpiai selejtező fizikálisan és mentálisan is túl sokat kivett a lányokból, amely rányomta a bélyegét a világbajnokságra is. A vb-re nem tudott úgy összeállni a csapat, ahogy kellett volna, viszont a játékkal nem volt probléma, hiszen rengeteg helyzetet dolgoztak ki, de a gólok nem jöttek
Pat Cortina szövetségi kapitány távozásáról is szót ejtett.
„Szerettük volna folytatni vele az együttműködést, sokat tudott volna még adni a női szakágunknak. Nem volt főállású edző a válogatottnál, ez pedig nem volt elegendő bevétel számára, főleg családi okok miatt döntött a távozás mellett" – nyilatkozta Kolbenheyer Zsuzsanna.