Világbajnok lett a dunaújvárosi Hajdu Jonatán

A legnagyobb sikert a C-4 500 méteres döntő hozta, ahol a magyar négyes világbajnoki címet szerzett. A csapat tagja volt a dunaújvárosi Hajdu Jonatán, valamint a paksi színekben induló, de szintén dunaújvárosi nevelésű Kollár Kristóf is. A négyes rajt-cél győzelmet aratott, már az indulásnál az élre álltak, féltávnál még az oroszok próbálták szorítani őket, de a magyarok újabb hajrával magabiztosan húzták be az aranyat — írta meg a duol.hu.

Az aranyérmes Kollár Kristóf, Juhász István, Hajdu Jonatán és Fejes Dániel (j-b) a kajak-kenu világbajnokság férfi kenu négyesek 500 méteres versenyének döntője után Milánóban 2025. augusztus 23-án

Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Az egyéni számokban is szép eredmények születtek. Csikós Zsóka K-1 500 méteren bronzérmet szerzett, míg Adolf Balázs C-1 1000 méteren végzett a harmadik helyen. A nap hőse egyértelműen Kopasz Bálint volt, aki K-1 1000 méteren harmadszor is világbajnoki címet nyert, ezzel ő az egyetlen magyar, aki a „királyszámot” háromszor meg tudta nyerni.

A magyar válogatott szombati teljesítménye újra bizonyította, hogy a gyorsasági szakág világklasszis sportolókat ad, és a dunaújvárosi versenyzők ismét kulcsszerepet játszottak a sikerekben.

