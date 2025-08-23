augusztus 23., szombat

Bence névnap

20°
+23
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kajak-kenu vb

1 órája

Világbajnok lett a dunaújvárosi Hajdu Jonatán

Címkék#világklasszis#Kollár Kristóf#Hajdu Jonatán#világbajnokság#Milánó#kajak kenu#Dunaújváros

Remekül szerepeltek a magyar versenyzők a milánói Idroscalón zajló kajak-kenu világbajnokság szombati döntőiben.

Feol.hu

A legnagyobb sikert a C-4 500 méteres döntő hozta, ahol a magyar négyes világbajnoki címet szerzett. A csapat tagja volt a dunaújvárosi Hajdu Jonatán, valamint a paksi színekben induló, de szintén dunaújvárosi nevelésű Kollár Kristóf is. A négyes rajt-cél győzelmet aratott, már az indulásnál az élre álltak, féltávnál még az oroszok próbálták szorítani őket, de a magyarok újabb hajrával magabiztosan húzták be az aranyat — írta meg a duol.hu

JUHÁSZ István; KOLLÁR Kristóf; HAJDU Jonatán; FEJES Dániel
Az aranyérmes Kollár Kristóf, Juhász István, Hajdu Jonatán és Fejes Dániel (j-b) a kajak-kenu világbajnokság férfi kenu négyesek 500 méteres versenyének döntője után Milánóban 2025. augusztus 23-án
Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Az egyéni számokban is szép eredmények születtek. Csikós Zsóka K-1 500 méteren bronzérmet szerzett, míg Adolf Balázs C-1 1000 méteren végzett a harmadik helyen. A nap hőse egyértelműen Kopasz Bálint volt, aki K-1 1000 méteren harmadszor is világbajnoki címet nyert, ezzel ő az egyetlen magyar, aki a „királyszámot” háromszor meg tudta nyerni.

A magyar válogatott szombati teljesítménye újra bizonyította, hogy a gyorsasági szakág világklasszis sportolókat ad, és a dunaújvárosi versenyzők ismét kulcsszerepet játszottak a sikerekben.

Kattintson ide a teljes cikkért és a világbajnok futamáról készült videóért!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu