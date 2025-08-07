augusztus 7., csütörtök

Közlemény

2 órája

Hatalmas bírsággal sújtották a Videotont

Ismét ülésezett a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) Fegyelmi Bizottsága. A Videoton FC Fehérvár nem úszta meg, többmillió forintos büntetést kapott.

Kelemen Kornél

Az Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) Fegyelmi Bizottsága az új szabályok értelmében zéró toleranciát alkalmaz a rasszista és a diszkriminatív megnyilvánulások ellen. A klub ellen indított fegyelmi eljárás lezárult, amelynek értelmében az NB II első fordulójában rendezett Videoton FC Fehérvár–Budapest Honvéd találkozón a hazai szurkolók obszcén kifejezéseket használtak, valamint konkrét személyeket szidalmaztak, ennek értelmében 2.250.000Ft-os bírságot szabtak ki a klubra. 

Forrás: vidi.hu

Szektorbezárás is fenyegeti a Videotont

 A pénzbüntetés mellett a Sóstói Stadion egyik szektorának bezárását is elrendelte az MLSZ, igaz egyelőre ennek végrehajtását hathónapra felfüggesztette. Amennyiben ezidő alatt ismét ilyen jellegű szabálysértést tapasztalnak a Vidinél, akkor elrendelhetik a bezárást. 

 

