NB II

1 órája

Varga Roland: Menekülés volt a győzelembe a mostani diadal – videóval

Varga Roland bődületes gólt szerzett büntetőből a Békéscsaba ellen. A Videoton FC Fehérvár játékosa a találkozó után elmondta, eldöntötte, hogy oda rúgja, ahova, és ha a kapus el is találja az irányt, akkor is betalált volna.

Szabó Róbert
Varga Roland: Menekülés volt a győzelembe a mostani diadal – videóval

A Videoton FC Fehérvár Varga Roland góljával került előnybe

Fotó: Fehér Gábor

A Videoton FC Fehérvár megszerezte első győzelmét a labdarúgó NB II 2025-2026-os idényében, miután augusztus 24-én, vasárnap este 2-0-ra legyőzte a Békéscsabát. A győzelemben óriási szerepe volt Varga Rolandnak is, aki az első félidő derekán büntetőből szerzett bődületes találatot. A székesfehérváriak futballistája értékelt lapunknak a találkozót követően.

Videoton
Varga Roland szerint átszakadhat egy gáz a Videotonnál
Fotó: Szabó Zsolt

A Videotonnál átszakadhatott egy gát

A székesfehérváriakat előnyhöz juttató Varga Roland elárulta, sokat beszélgettek az első négy mérkőzésről, az Ajka és a Csákvár elleni összecsapás miatt hiányérzetük is van, hiszen mindkét alkalommal begyűjthették volna a három pontot, így rendkívül fontos volt ez a Békéscsaba elleni diadal.

Mondhatnám, hogy menekülés volt a győzelembe

– fogalmazott a rutinos támadó. Hozzátette, eddig is bennük volt, hogy győzni tudnak, most azonban meg is tapasztalták, de nem szeretne nagy dolgokat mondani, csak dolgoznak tovább és készülnek az augusztus 31-én, 16.30 órától kezdődő idegenbeli mérkőzésre a frissen feljutó Karcag ellen.

A mérkőzés után az öltözőben fantasztikus volt a hangulat, az öltözőből jobbnál jobb zenék csendültek fel, a játékosok pedig kiadták a magukból az eddig felgyülemlő feszültséget. Varga Roland nem tudott nyilatkozni azzal kapcsolatban, hogy ki volt a zene felelős, azt viszont elmondta, örül, hogy végre felszabadult a hangulat.

 

 

