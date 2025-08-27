Az NB III-ért hagyta ott a Videotont Kalmár Zsolt

Kalmár Zsolt óriási meglepetésre az NB III-as Gyirmóttal kötött megállapodást, pedig az előző idényben még az élvonalban lépett pályára a Videoton szerelésében. A győri együttes fel szeretne jutni a másodosztályba, ebben óriási segítség lehet számára a magyar válogatott játékos.

Kalmár Zsolt az előző idényben még a Videotonban lépett pályára

Forrás: gyirmotfc.hu

Kalmár Zsolt a Videotonnál töltött ideje alatt is rengeteget bajlódott sérüléssel

A remek technikai képességekkel megáldott játékos pályafutását a sérülések is hátráltatták. A székesfehérváriaknál töltött ideje alatt rengeteget hiányzott sérülés miatt, ezért tavasszal kés alá feküdt, a műtét után felépült, az elmúlt időszakban Gyirmóton készült, ahol remek viszonyt alakított ki a játékosokkal és végül a maradás mellett döntött.