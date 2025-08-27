augusztus 27., szerda

Gáspár névnap

25°
+29
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

1 órája

Az NB III-ért hagyta ott a Videotont Kalmár Zsolt

Címkék#Videoton#NB III#NB II#Gyirmót FC

Az előző idényben még az NB I-ben lépett pályára, most az NB III-ba szerződött. Kalmár Zsolt a Gyirmóthoz írt alá.

Feol.hu

Kalmár Zsolt óriási meglepetésre az NB III-as Gyirmóttal kötött megállapodást, pedig az előző idényben még az élvonalban lépett pályára a Videoton szerelésében. A győri együttes fel szeretne jutni a másodosztályba, ebben óriási segítség lehet számára a magyar válogatott játékos. 

Kalmár Zsolt az előző idényben még a Videotonban lépett pályára
Kalmár Zsolt az előző idényben még a Videotonban lépett pályára
Forrás: gyirmotfc.hu

Kalmár Zsolt a Videotonnál töltött ideje alatt is rengeteget bajlódott sérüléssel

A remek technikai képességekkel megáldott játékos pályafutását a sérülések is hátráltatták. A székesfehérváriaknál töltött ideje alatt rengeteget hiányzott sérülés miatt, ezért tavasszal kés alá feküdt, a műtét után felépült, az elmúlt időszakban Gyirmóton készült, ahol remek viszonyt alakított ki a játékosokkal és végül a maradás mellett döntött.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu