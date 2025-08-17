augusztus 17., vasárnap

NB I

1 órája

Kocsis Gergő: Tavaly sajnos még a Vidi ellen voltam – videóval

Címkék#Videoton#Kocsis Gergő#NB II#Kecskeméti TE

A két NB I-es kieső csap össze hétfő este az NB II-ben. A negyedik fordulójában a Kecskeméti TE otthonában lép pályára a Videoton FC. A találkozó előtt a székesfehérváriak középpályását, Kocsis Gergőt kérdeztük.

Kelemen Kornél

A Kecskeméti TE és a Videoton a 2024-2025-ös szezonban még az NB I-ben csapott össze egymással, azonban az évad végén mindkét együttes búcsúztak az első osztálytól. Sok szempontból ezt követően is hasonlóan alakult a két klub sorsa, hiszen alaposan kicserélődött játékoskerettel vágtak neki az NB II küzdelmeinek. A rajt egyik fél részéről sem lett álomszerű, három fordulót követően a Videoton két ponttal a még bennmaradást jelentő 14. helyen áll, míg a lila-fehérek három ponttal a 10. pozíciót foglalják el.

Kocsis Gergő idén nyáron tért vissza a Videotonhoz
Kocsis Gergő idén nyáron tért vissza a Videotonhoz
Fotó: Kelemen Kornél

A Videoton tavaly gólgazdag meccseket is játszott a KTE ellen

Az előző bajnoki idényt egymás ellen kezdte a két gárda, az akkor még Pető Tamás által irányított fehérváriak 0-0-ás döntetlent játszottak a KTE otthonában. Legközelebb novemberben a Sóstói Stadionban találkoztak a felek, ahol a Videoton a szezon egyik, hanem a legjobb teljesítményével előrukkolva 6-1-re diadalmaskodott. A harmadik mérkőzésnek ismételten a Széktói Stadion adott otthont, ahol 2-0-ás hátrányból felállva mentett egy pontot a piros-kék alakulat. 

Kocsis Gergő bízik a csapatban

A kecskeméti meccs előtt a Videoton FC Fehérvár középpályása, Kocsis Gergő nyilatkozott a feol.hu-nak. A teljes interjút az alábbi videóban tekintheti meg.

 

