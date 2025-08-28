A korábbi Videoton játékos fiának kulcsszerepe volt a Manchester United égésében

Augusztus 26-án és 27-én játszottak az Angol Ligakupa legjobb 32 közé jutásért. A szerdai játéknapon négy összecsapást rendeztek, mindegyikben egy Premier League klub játszott egy alsóbb osztályú ellenféllel. Az Everton magabiztosan verte 2-0-ra a harmadosztályú Mansfield-et, míg a Fulham és a Brighton egyaránt Championship klub ellen vívta ki a továbbjutást. Előzetesen úgy tűnt a Manchester Unitednek lesz a legkönnyebb dolga, hiszen Rúben Amorim legénysége a negyedosztályú Grimsby Town otthonába látogatott, ahol egy korábbi Videoton játékos fiai is szerepel.

A korábbi Videoton játékos fia belőtte a maga tizenegyesét

A fekete fehér mezes kiscsapat tudatában volt annak, hogy nincsen veszíteni valója, ezért legjobb tudása szerint, mindent beleadva harcolt a pályán. A vörös ördögöket ez mintha kissé meglepte volna, több veszélyes helyzetet is kialakítottak a hazaiak. A 22. percben ennek meg is lett az eredménye, hiszen Charles Vernam lévén megszerezték a vezetést, a támadó a jobb alsó sarkot célozta meg, a labda pedig elsuhant André Onana mellett, 1-0. Teljes extázis a lelátón, a publikum aig akart hinni a szemének, hogy Anglia egyik legnagyobb múltú klubja ellen szerezték meg a vezetést. A csodának ekkor még közel sem volt vége, a 30. percben Vernam tekert középre egy szögletet, amelyet Onana csúnyán elmért, a játékszer így Tyrell Warren elé került, aki a hálóba juttatta azt, 2-0. Döbbenet ült ki a manchesteri szurkolók és stábtagok arcára, közel kerültek a kiesésre. Ezt követően valamelyest összeszedte magát a vendég alakulat, elkezdtek helyzeteket kialakítani, azonban a félidőig már nem változott az eredmény. A szünetben Amorim alaposan belenyúlt a csapatba, Bryan Mbeumo, Bruno Fernandes és Matthijs de Ligt is beszállt csereként, sőt a 64. percben Mason Mount is pályára lépett.

Ismerős név a Videoton szurkolóknak

A 64. percben a vendégek is cseréltek, ekkor lépett gyepre a korábban a Videotonnál is megforduló Turi Géza fia, Turi Géza Dávid. Turi a 2003-2004-es szezonban 12 meccsen védte a Videoton kapuját, fia viszont nem a ketrecben, hanem a mezőnyben érzi jól magát. Turi Géza Dávid remekül szállt be a meccsbe, több kiváló passzt is kiosztott. Bár a United sokkal aktívabb lett az ellenfél térfelén, azonban sokáig így sem sikerült feltörni a védelmet, egészen a 75. percig kellett várni a szépítő gólra, ekkor Mbeumo lőtte ki a tizenhatosról a jobb alsó sarkot, 2-1. A manchesteri gárda még magasabb sebességi fokozatba kapcsolt, viszont az idő rohamosan fogyott. A 89. percben megtört a védelem, Mason Mount szögletét Harry Maguire fejelte a kapuba, 2-2. A 90+5. percben a fordításhoz is közel álltak a vendégek, azonban Benjamin Sesko és de Lit alig két méterre a kaputól sem tudott eredményes lenni, így következhettek a tizenegyesek.