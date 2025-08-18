Újabb Videoton vereség, egyre nagyobb a baj a csapatnál

Nem a legjobban kezdte a 2025–2026-os idényt a teljesen újjá alakuló, és épphogy életben maradó Videoton FC Fehérvár. A székesfehérváriak a Budapest Honvéd elleni 3-0-s vereség után az Ajka és az Aqvital FC Csákvár ellen is döntetlent játszottak, így utazhattak a három bajnoki után egy győzelemmel álló Kecskeméti TE otthonába. Boér Gábor több változást is eszközölt a kezdőben, először lépett pályára a fiatal kapus, Svékus Olivér, de Rostás Szilárd is debütált, azonban Kovács Patrik sérülés miatt kihagyta a találkozót.

A Videoton FC Fehérvár hiába küzdött, Kecskeméten is kikapott

Fotó: Kricskovics Antal

Bár hétfőn este, 20 órakor kezdődött a mérkőzés, a Széktói Stadion üres székei gyorsan elkezdtek megtelni, és amellett, hogy a hazai szurkolók is kitettek magukért, az RBD Ultras és a Videoton szurkolói is szép számban képviseltették magukat. Az első helyzetre nem is kellett sokat várnia a publikumnak, Banó-Szabó Bence lekészítése után Eördögh András lőhetett tíz méterről, de jó volt a blokk, Vajda Roland pedig kivágta a labdát a kapu előtt állva. Bő hat perccel később már Merényi Ádám érkezett Bolgár Botond balról érkező beadására, ám az ötösön belül nem találta el jól a labdát. A Kecskemét akcióiban több volt a veszély, a 16. percben Pálinkás Gergő lövésénél kellett blokkolnia Vajdának, majd Kovács Barnabás 15 méterről leadott lövését akadályozta meg Spandler Csaba. A folytatásban sem változott a helyzet, bár akadt egy-két vendéghelyzet, de ezek nem jelentettek igazi veszélyt Varga Bence kapujára. Ellenben a másik oldalon Merényi ismét közel járt a gólszerzéshez, hét méterről próbálkozott, de Vajda ismét résen volt.

A nagy kecskeméti fölény ideig-óráig még bírható volt, de a 30. percben megtörték a jeget a hazaiak. Banó-Szabó ívelt be egy szabadrúgást balról, majd Kovács Barnabás jól helyezkedett, 9 méterről lőtt, Kocsis Gergőről pedig a kapuba vágódott a labda, 1-0. Az üzlet aztán be is indult, hét perccel később Merényi szerzett labdát Kocsis Gergővel szemben, Eördögh elé tálalt, aki 12 méterről, laposan középre lőtt, Svékus azonban nem tudott hárítani, 2-0. A hátralévő időben újabb gól már nem született, a Videoton nem tudott mit kezdeni a labdával az első játékrészben.