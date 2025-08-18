augusztus 18., hétfő

NB II

22 perce

Újabb Videoton vereség, egyre nagyobb a baj a csapatnál

Boér Gábor legénysége ezúttal is kudarcot vallott. Az alaposan felforgatott Videoton FC Fehérvár 3-1-re kikapott a Kecskeméti TE vendégeként a labdarúgó NB II 4. fordulójának záró mérkőzésén.

Szabó Róbert
Újabb vereség, ezúttal a Kecskeméti TE (lilában) győzte le a Videotont

Fotó: Kricskovics Antal

Nem a legjobban kezdte a 2025–2026-os idényt a teljesen újjá alakuló, és épphogy életben maradó Videoton FC Fehérvár. A székesfehérváriak a Budapest Honvéd elleni 3-0-s vereség után az Ajka és az Aqvital FC Csákvár ellen is döntetlent játszottak, így utazhattak a három bajnoki után egy győzelemmel álló Kecskeméti TE otthonába. Boér Gábor több változást is eszközölt a kezdőben, először lépett pályára a fiatal kapus, Svékus Olivér, de Rostás Szilárd is debütált, azonban Kovács Patrik sérülés miatt kihagyta a találkozót.

Videoton
A Videoton FC Fehérvár hiába küzdött, Kecskeméten is kikapott
Fotó: Kricskovics Antal

A Videoton FC Fehérvá ezúttal sem tudott javítani a rossz szériáján

Bár hétfőn este, 20 órakor kezdődött a mérkőzés, a Széktói Stadion üres székei gyorsan elkezdtek megtelni, és amellett, hogy a hazai szurkolók is kitettek magukért, az RBD Ultras és a Videoton szurkolói is szép számban képviseltették magukat. Az első helyzetre nem is kellett sokat várnia a publikumnak, Banó-Szabó Bence lekészítése után Eördögh András lőhetett tíz méterről, de jó volt a blokk, Vajda Roland pedig kivágta a labdát a kapu előtt állva. Bő hat perccel később már Merényi Ádám érkezett Bolgár Botond balról érkező beadására, ám az ötösön belül nem találta el jól a labdát. A Kecskemét akcióiban több volt a veszély, a 16. percben Pálinkás Gergő lövésénél kellett blokkolnia Vajdának, majd Kovács Barnabás 15 méterről leadott lövését akadályozta meg Spandler Csaba. A folytatásban sem változott a helyzet, bár akadt egy-két vendéghelyzet, de ezek nem jelentettek igazi veszélyt Varga Bence kapujára. Ellenben a másik oldalon Merényi ismét közel járt a gólszerzéshez, hét méterről próbálkozott, de Vajda ismét résen volt.

A nagy kecskeméti fölény ideig-óráig még bírható volt, de a 30. percben megtörték a jeget a hazaiak. Banó-Szabó ívelt be egy szabadrúgást balról, majd Kovács Barnabás jól helyezkedett, 9 méterről lőtt, Kocsis Gergőről pedig a kapuba vágódott a labda, 1-0. Az üzlet aztán be is indult, hét perccel később Merényi szerzett labdát Kocsis Gergővel szemben, Eördögh elé tálalt, aki 12 méterről, laposan középre lőtt, Svékus azonban nem tudott hárítani, 2-0. A hátralévő időben újabb gól már nem született, a Videoton nem tudott mit kezdeni a labdával az első játékrészben.

A szünet után Boér Gábor három helyen is változtatott a csapatán, Bobál Gergely, Simut Mario és Kocsis Bence sem jött ki az öltözőből, a helyükön pedig Kovács Bence, Kálnoki-Kis Zsombor és Bedi Bence bizonyíthatott. A váltás meg is hozta az eredményét, az 59. percben Kocsis csúsztatása után Varga Roland lövését blokkolták, de a lecsorgó Kovács Bence elé került, aki lőtt, a Belényesi Csabán megpattanó labda pedig Varga Bence kapujában kötött ki, 2-1. A folytatásban úgy tűnt, hogy a Videoton FC Fehérvár megszerezheti az egyenlítést, egyre több szép akciót vezetett a székesfehérvári klub. A 68. percben egy jó jobb oldali beadást  követően még a Vidi volt gólhelyzetben, azonban a védők jól blokkoltak, jöhetett a kontra, amely végén Banó-Szabóhoz került a labda. A középpályás kicselezte Svékust, majd éles szögből kapura lőtt, a menteni igyekvő Spandler már tehetetlen volt, 3-1.

A folytatásban a Videoton mindent megtett azért, hogy egyenlíteni tudjon, azonban a harmadik kecskeméti gól után nem sikerült visszavenni a kezdeményezést. A lilák kontrollálták a találkozót, azonban újabb gólt már nem tudtak szerezni, így maradt a 3-1-es végeredmény.

A Videoton FC Fehérvár legközelebb augusztus 24-én, szombaton 19 órától lép pályára, a Sóstói Stadionban fogadja a Békéscsabát.

Labdarúgó NB II, 4. forduló

Kecskeméti TE–Videoton FC Fehérvár 3-1 (2-0)
Kecskemét, Széktói Stadion, Vezette: Derdák Marcell

Kecskemét: Varga B. – Szabó A., Belényesi, Szojma – Haris – Eördögh (Berki, 90.), Banó-Szabó (Derekas, 71.), Kovács Ba. (Vattai, 90+2.), Bolgár – Pálinkás, Merényi (Czékus, 71.). Vezetőedző: Gera Zoltán
Videoton: Svékus – Kovács K. (Tóth T., 64.), Vajda R., Spandler, Rostás (Horváth T., 80.) – Kocsis G., Simut (Bedi, a szünetben), Kocsis B. (Kovács Be., a szünetben), Varga R. – Kojnok, Bobál G. (Kálnoki-Kis Zs., a szünetben). Vezetőedző: Boér Gábor

Gól: Kovács Ba. (30.), Eördögh (37.), Banó-Szabó (70.), ill. Kovács Be. (59.)

 

