NB II

1 órája

Boér Gábor kikelt magából, keményen fogalmazott a vereség után – videóval

Címkék#NB II#Gera Zoltán#Boér Gábor#Videoton FC Fehérvár#Kecskeméti TE

Boér Gábor egyáltalán nem volt elégedett a látottakkal. A Videoton FC Fehérvár 3-1-re kikapott a Kecskeméti TE vendégeként a labdarúgó NB II 4. fordulójában, a találkozót követően pedig a vezetőedzők értékeltek.

Feol.hu
Boér Gábor kikelt magából, keményen fogalmazott a vereség után – videóval

Boér Gábor irányítása alatt nyeretlen a Videoton FC Fehérvár az NB II új idényében

Fotó: Kricskovics Antal

A Videoton FC Fehérvár továbbra is nyeretlen, zsinórban négy mérkőzésen maradt győzelem nélkül a labdarúgó NB II 2025-2026-os idényében, miután 3-1-re kikapott hétfőn a Kecskeméti TE otthonában. A találkozó után a két vezetőedző, Gera Zoltán és Boér Gábor értékelte a látottakat.

Videoton
A Videoton vezetőedzője, Boér Gábor nem volt elégedett a látottakkal
Fotó: Kricskovics Antal

A Videoton edzője nem volt elégedett

Boér Gábor a találkozó után kiemelte, azt amit az elmúlt három mérkőzésen felépítettek, most a negyediken egyáltalán nem vitték ki a pályára. Gera Zoltán ezzel szemben elárulta, nem lett volna igazságos, ha a Videoton kiegyenlít a szépítő találat után.

A teljes nyilatkozatokat az alábbi videóban tekinthetik meg.

