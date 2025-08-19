1 órája
Boér Gábor kikelt magából, keményen fogalmazott a vereség után – videóval
Boér Gábor egyáltalán nem volt elégedett a látottakkal. A Videoton FC Fehérvár 3-1-re kikapott a Kecskeméti TE vendégeként a labdarúgó NB II 4. fordulójában, a találkozót követően pedig a vezetőedzők értékeltek.
Boér Gábor irányítása alatt nyeretlen a Videoton FC Fehérvár az NB II új idényében
Fotó: Kricskovics Antal
A Videoton FC Fehérvár továbbra is nyeretlen, zsinórban négy mérkőzésen maradt győzelem nélkül a labdarúgó NB II 2025-2026-os idényében, miután 3-1-re kikapott hétfőn a Kecskeméti TE otthonában. A találkozó után a két vezetőedző, Gera Zoltán és Boér Gábor értékelte a látottakat.
A Videoton edzője nem volt elégedett
Boér Gábor a találkozó után kiemelte, azt amit az elmúlt három mérkőzésen felépítettek, most a negyediken egyáltalán nem vitték ki a pályára. Gera Zoltán ezzel szemben elárulta, nem lett volna igazságos, ha a Videoton kiegyenlít a szépítő találat után.
A teljes nyilatkozatokat az alábbi videóban tekinthetik meg.