1 órája
Ez így nem mehet tovább, kifakadt a Videoton csapatkapitánya – videóval
Spandler Csabát és Belényesi Csabát is deja vu érzés fogta el hétfő este. A Videoton FC Fehérvár 3-1-re kikapott a Kecskeméti TE vendégeként, a találkozó után pedig a két belső védővel beszélgettünk.
A Videoton FC Fehérvár számára tovább folytatódott a rossz sorozat augusztus 18-án, hétfőn Kecskeméten, hiszen a székesfehérváriak 3-1-re kikaptak. A találkozó után a hazaiak védője, Belényesi Csaba és a vendégek csapatkapitánya, Spandler Csaba is egyetértett abban, hogy miután 2-0-nál szépített a Videoton deja vu érzés fogta el őket, hiszen mindketten pályán voltak a két gárda márciusi, még NB I-es összecsapásán, ami szintén 2-0-s KTE vezetés után 2-2-es döntetlennel zárult.
A Videoton csapatkapitánya szerint ez így nem mehet tovább
Spandler Csaba nem tudott nyugodtan értékelni a találkozót követően, elárulta, nem tehetik meg, hogy hatvan percen keresztül nem mutatnak semmilyen játékot a pályán. Kiemelte, mindenkinek vállalnia kell a felelősséget, és a hétfői este még egyszer nem fordulhat elő.
A teljes nyilatkozatokat az alábbi videóban tekinthetik meg.