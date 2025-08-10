augusztus 11., hétfő

NB II

Tegnap, 9:32

Egymást ütötték a Videoton játékosai és szurkolói, nem kíméltek senkit – videóval

Címkék#Aqvital FC Csákvár#Videoton FC Fehérvár#RBD Ultras

Előkerültek a bokszkesztyűk, felkerültek a bandázsok. A Videoton FC Fehérvár szombati edzése után összeütöttek a klub játékosai és a szurkolók is.

Feol.hu
Egymást ütötték a Videoton játékosai és szurkolói, nem kíméltek senkit – videóval

Spandler Csaba és Bobál Gergely sem kímélte egymást

Fotó: Szabó Zsolt

Egyedülálló közösségi napon hangolt a Budapest Honvéd elleni bajnokira még bő két héttel ezelőtt a Videoton FC Fehérvár szurkolói keménymagja, az RBD Ultras és a klub játékosai. Most újabb különleges eseményen vettek részt a felek, hiszen a futballisták szombat délelőtti edzése után a Sóstói Stadionban csaptak össze, és pár bemelegítő ütés után nem kímélték egymást sem a rendhagyó bokszedzésen.

Videoton
A Videoton szurkolói és játékosai összeütöttek szombat délben
Forrás: Németh Krisztián

A Videoton futballistái és játékosai egymást ütötték

A rendhagyó bokszedzésben Hársádi Imre, az Alba UNIT Fitness & Box Club vezetője segédkezett, aki a játékosoknak vezényelt egy kis bemelegítést, miközben a szurkolók is felkészültek az összecsapásra. Ezután „elszabadultak az indulatok” és a játékosok valamint a szurkolók egymást ütötték, vágták. Nyilván a barátság teljes keretein belül, senki sem akart a másiknak sérülést okozni, a cél az volt, hogy még közelebb kerüljenek egymáshoz a drukkerek és a futballisták.

Az eseményen Spandler Csaba lapunknak elárulta, a boksz kifejezetten jó, hiszen sokszor olyan izmok mozgat meg ez a sport, amit esetleg egy futballedzés nem is. Kiemelte, az NB II kemény, ezért szükségük is van egy kis plusz erőre, szóval a jövőben is biztos, hogy ellátogatnak majd Hársádi Imre edzőtermébe. Rotter Balázs, "Rüstü", a szurkolók vezére szerint eddig amikor volt ilyen "összeütés", akkor mindig jó eredményt ért el a csapat a bajnokságban, így ezért is szorgalmazták ezt az alkalmat, míg Boér Gábor vezetőedző úgy vélekedett, nem félti a játékosait, hiszen látja, hogy a drukkerek mindenkire egytől-egyig vigyáznak. Azért azt kiemelte, hogy ők nem olyan jók a bokszban, a szurkolók annál inkább, így most tanulhatnak egy kicsit.

A játékosokra és a szurkolókra ma már az Aqvital FC Csákvár ellen vár nagy feladat, a vármegyei rangadó 17.30 órakor kezdődik a Sóstói Stadionban.

Az eseményről készült teljes videót alább tekinthetik meg.

 

A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
