1 órája
Meglepődött kérdésünkön Bolla, nem is tudott a Videoton és az ETO közti rivalizálásról – videó
Bolla Bendegúz hirtelen válaszolni sem tudott a FEOL.hu kérdésére. A Videoton korábbi játékosa végigjátszotta az ETO FC Győr Rapid Wien elleni Konferencialiga-selejtező playoff első mérkőzését.
Az ETO–Rapid Wien Konferencialiga-selejtező playoff összecsapáson a magyar együttes 2-1-es győzelmet aratott az első mérkőzésen, így karnyújtásnyira került attól, hogy ott lehessen a főtáblán a sorozatban. A találkozón a vendégeknél pályára lépett az ex-Videoton játékos, Bolla Bendegúz is, aki a találkozó után a sajtó kérdéseire is válaszolt. Lapunk is érdeklődött a játékostól, azonban erre a válaszra mi sem számítottunk, a székesfehérvári szurkolók pedig szintén nem örülhetnek.
A Videoton korábbi játékosa megdöbbent
A mérkőzéssel kapcsolatos általános kérdéseket követően lapunk arról kérdezte Bolla Bendegúzt, hogy adott-e számára plusz motivációt az, hogy Videoton nevelésként a Győr ellen léphetett pályára. A futballista szava először elakadt, majd olyat válaszolt, amire senki sem számított.
Őszintén, nem adott plusz motivációt, nem is gondoltam ilyenre
– fogalmazott Bolla Bendegúz a Fejér Megyei Hírlapnak.
A teljes nyilatkozatot az alábbi videóban tekintheti meg.