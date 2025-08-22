augusztus 22., péntek

Konferencialiga

1 órája

Meglepődött kérdésünkön Bolla, nem is tudott a Videoton és az ETO közti rivalizálásról – videó

Címkék#ETO#Bolla Bendegúz#Videoton FC

Bolla Bendegúz hirtelen válaszolni sem tudott a FEOL.hu kérdésére. A Videoton korábbi játékosa végigjátszotta az ETO FC Győr Rapid Wien elleni Konferencialiga-selejtező playoff első mérkőzését.

Feol.hu

Az ETO–Rapid Wien Konferencialiga-selejtező playoff összecsapáson a magyar együttes 2-1-es győzelmet aratott az első mérkőzésen, így karnyújtásnyira került attól, hogy ott lehessen a főtáblán a sorozatban. A találkozón a vendégeknél pályára lépett az ex-Videoton játékos, Bolla Bendegúz is, aki a találkozó után a sajtó kérdéseire is válaszolt. Lapunk is érdeklődött a játékostól, azonban erre a válaszra mi sem számítottunk, a székesfehérvári szurkolók pedig szintén nem örülhetnek.

Videoton
Bolla Bendegúz korábban a Videotonban is játszott
Fotó: Szabó Zsolt

 

A Videoton korábbi játékosa megdöbbent

A mérkőzéssel kapcsolatos általános kérdéseket követően lapunk arról kérdezte Bolla Bendegúzt, hogy adott-e számára plusz motivációt az, hogy Videoton nevelésként a Győr ellen léphetett pályára. A futballista szava először elakadt, majd olyat válaszolt, amire senki sem számított.

Őszintén, nem adott plusz motivációt, nem is gondoltam ilyenre

– fogalmazott Bolla Bendegúz a Fejér Megyei Hírlapnak.

A teljes nyilatkozatot az alábbi videóban tekintheti meg.

 

