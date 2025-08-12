Közlemény
2 órája
Újfent ülésezett a Videoton Felügyelőbizottsága
A székesfehérvári klub a hivatalos oldalán osztott meg közleményt. A Videoton Felügyelőbizottságának hétfői ülésén elfogadásra javasolták a 2025-ös üzleti tervet.
Hétfőn felügyelőbizottsági ülést tartott a Fehérvár F.C. Kft., amelyen a Székesfehérvár Megyei Jogú Város közgyűlése számára elfogadásra javasolták a 2025-ös üzleti tervet. A Videoton közleményéből kiderül, az önkormányzat által megfogalmazott megtakarítási elvárásokat maradéktalanul teljesíteni kívánja.
A Videoton nem vesz el pénzt az Önkormányzattól
A hétfőn elfogadott terv szerint Székesfehérvár Önkormányzatának nem kell plusz támogatást biztosítania az NB II-es felnőtt csapat működéséhez.
