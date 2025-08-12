Újfent ülésezett a Videoton Felügyelőbizottsága

Hétfőn felügyelőbizottsági ülést tartott a Fehérvár F.C. Kft., amelyen a Székesfehérvár Megyei Jogú Város közgyűlése számára elfogadásra javasolták a 2025-ös üzleti tervet. A Videoton közleményéből kiderül, az önkormányzat által megfogalmazott megtakarítási elvárásokat maradéktalanul teljesíteni kívánja.

Elkészült a Videoton üzleti terve

Forrás: vidi.hu

A Videoton nem vesz el pénzt az Önkormányzattól

A hétfőn elfogadott terv szerint Székesfehérvár Önkormányzatának nem kell plusz támogatást biztosítania az NB II-es felnőtt csapat működéséhez.