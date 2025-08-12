augusztus 12., kedd

Klára névnap

28°
+35
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Közlemény

6 órája

Újfent ülésezett a Videoton Felügyelőbizottsága

Címkék#közlemény#videoton#NB II#székesfehérvár

A székesfehérvári klub a hivatalos oldalán osztott meg közleményt. A Videoton Felügyelőbizottságának hétfői ülésén elfogadásra javasolták a 2025-ös üzleti tervet.

Kelemen Kornél

Hétfőn felügyelőbizottsági ülést tartott a Fehérvár F.C. Kft., amelyen a Székesfehérvár Megyei Jogú Város közgyűlése számára elfogadásra javasolták a 2025-ös üzleti tervet. A Videoton közleményéből kiderül, az önkormányzat által megfogalmazott megtakarítási elvárásokat maradéktalanul teljesíteni kívánja. 

Elkészült a Videoton üzleti terve
Elkészült a Videoton üzleti terve
Forrás: vidi.hu

A Videoton nem vesz el pénzt az Önkormányzattól

A hétfőn elfogadott terv szerint Székesfehérvár Önkormányzatának nem kell plusz támogatást biztosítania az NB II-es felnőtt csapat működéséhez. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu