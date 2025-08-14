Két Videoton játékos kapott meghívót az U19-es válogatottba

Az U19 (2007-es születésűek) korosztályos válogatottja 2025. augusztus 17-20. között edzőtáborban vesz részt, amelyet a Telki edzőközpontban tart meg Jeremiás Gergő szövetségi edző. A meghívottak között szerepel a Videoton FC Fehérvár két játékosa is, a 17 éves Kovács Patrik, és a 18 éves Horváth Tamás.

Horváth Tamás (balra) és Kovács Patrik kapott meghívót az U19-es válogatottba a Videoton FC Fehérvár részéről.

Fotó: vidi.hu

A két fiatal labdarúgó az NB II-ben az eddigi három tétmérkőzésen kezdőként lépett pályára a Vidi színeiben, így ennek is betudható, hogy behívót kaptak a három napos edzőtárborba.