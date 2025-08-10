7 órája
A helyzetek most megvoltak, de kimaradtak
A küzdelem nagy volt, a helyzetek is megvoltak, de kimaradtak. Gól nélküli döntetlent játszott egymással a Videoton FC Fehérvár és az Aqvital FC Csákvár a Sóstói Stadionban a labdarúgó NB II 3. fordulójában.
Bár a Videoton FC Fehérvár az elmúlt idényben kiesett az NB I-ből, ez sem jelentette azt, hogy az új idényben az NB II-ben nem lesz Fejér vármegyei rangadó, hiszen másodosztálynak már évek óta stabil tagja az Aqvital FC Csákvár. A sorsolás ráadásul nem is váratta sokáig a párharcot, hiszen már a harmadik fordulóban, augusztus 10-én összecsaptak a felek.
A találkozó előtt időben érkezett a FEOL.hu stábja, így nem maradhatott el a szurkolói interjú sem a hazai részről. Volt aki úgy vélekedett, hogy örülhetnek a Videoton szurkolói, ha egy szoros döntetlent elérnek, volt aki egy kicsit pozitívabb volt, azonban összességében mindenki azon a véleményen volt, hogy még időre van szüksége a székesfehérváriaknak a jobb eredményekre.
A Csákvár kezdett jobban, végül a Videoton járt közel a győzelemhez
Már az első percben érezhető volt, hogy Tóth Balázs bátor játékra kérte a meccs előtt a fiait, hiszen a csákváriak magas letámadással kezdtek, aminek egyértelmű fölény volt az eredménye, azonban ez nagyobb helyzeteket nem hozott. A nyomás kezdett oldódni, a hatodik percben pedig kis híján meg is érkezett az első gól, de Kovács Patrik hiába kapott nagyszerű kiugratást, jobbal Lehoczki Bendegúz kapuja mellé tekert. Nem sokkal később úgy tűnt tizenegyes következhet, de hiába ért a csákvári védő kézzel a labdához Zimmermann Mário sípja néma maradt. A 11. percben ismét Kovács P. előtt adódott lehetőség, de épphogy lemaradt Varga Roland jobbról érkező íveléséről. A rutinos szélső négy percel később Kálnoki-Kis Zsombornak adott tökéletes passzt, aki jobbról az üresen érkező Kovács P.-t játszotta meg, viszont ő ismét a kapu bal oldala mellé tekert. A Videoton percei voltak ezek, de Bányai Péter is veszélyeztetett a 16. percben a másik oldalon, Nagy Gergely csak nézte ahogy elszáll a kapu fölött a támadó fejese.
A Videoton FC Fehérvár az első félidőben hol ilyen, hol olyan arcot mutatott, azonban már támadásban is voltak biztató jelek. A 23. percben Kovács P. cselezgetett a tizenhatos előterében, balról tekert jobbal, Lehoczki úszott a levegőbe, de a próbálkozás a keresztlécen csattant. A Csákvár sem maradt helyzet nélkül a folytatásban, a 35. percben Bányai kapott egy jó kiugratást, a saját térfeléről indulva végigfutott a bal oldalon, majd befele cselezett, de elszállt a lövése a bal kapufa mellett. A hátralévő időben Varga remekelt, de előbb Lehoczki védte a próbálkozását, majd az ívelésénél Kálnoki-Kis fejelt fölé, így 0-0-s állásnál vonulhattak szünetre a felek.
A fordulás után Varga remeklése folytatódott, a 47. percben 13 méterről próbálkozott a rutinos játékos, de Lehoczki lábbal védte a próbálkozást, majd hat perccel később Kálnoki-Kis próbálkozását is jól olvasta a fiatal kapus. Két perccel később már a szerencse és a nagyszerű reflexek is kellettek ahhoz, hogy védeni tudja előbb Kocsis Bence, majd Kovács Krisztián próbálkozását. Az 58. percben kis híján szenzációs gólpasszt láthattunk, Kovács Patrik a földön ülve készítette le a labdát a lendületből érkező Kálnoki-Kisnek, aki az átvétel után jobbal az oldalhálóba lőtt.
A gyorsan felpörgő események után a Videoton nem vett visszább a tempóból, a szurkolók pedig hangosan támogatták a játékosokat. Az utolsó húsz perchez közeledve felcsendült a „kell egy Vidi gól" rigmus is. A 71. percben Farkas Aurél segítette kis híján a vezetés megszerzéséhez a székesfehérváriakat, de Lehoczki még éppen bele tudott paskolni a labdába, majd a szögletre a csereként beállt Bertók Dániel robbant be, de ezt is bravúrral védte a fiatal kapus. A hátralévő időben is voltak még kisebb helyzetek, de egyiket sem sikerült kihasználni, így maradt a 0-0-s döntetlen.
A Videoton FC Fehérvár három mérkőzés után két ponttal áll, így utazhat a Kecskeméti TE otthonába, ahol augusztus 18-án, hétfőn 20 órától lép pályára.
Labdarúgó NB II, 3. forduló
Videoton FC Fehérvár–Aqvital FC Csákvár 0-0 (0-0)
Székesfehérvár, Sóstói Stadion, 3674 néző Vezette: Zimmermann Márió (Vad Anita, Topálszki Szabin)
Videoton: Nagy G. – Kovács K., Murka , Spandler, Horváth T.(Bedi B., 68.) – Simut, Kocsis G., Varga R., Kocsis B. (Kecskés, 68.) – Kovács P., Kálnoki-Kis Zs. (Tóth T., 81.) Vezetőedző: Boér Gábor
Csákvár: Lehoczki – Lorentz (Szalai P., a szünetben), Pál B., Umathum, Helembai – Farkas A., Dencinger, Magyar Zs. (Somfalvi, 82.) – Szabó B.(Haragos), Bányai (Simon A., 82.), Ominger B. (Tifán-Péter, 75.) Vezetőedző: Tóth Balázs