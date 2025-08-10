A helyzetek most megvoltak, de kimaradtak

Bár a Videoton FC Fehérvár az elmúlt idényben kiesett az NB I-ből, ez sem jelentette azt, hogy az új idényben az NB II-ben nem lesz Fejér vármegyei rangadó, hiszen másodosztálynak már évek óta stabil tagja az Aqvital FC Csákvár. A sorsolás ráadásul nem is váratta sokáig a párharcot, hiszen már a harmadik fordulóban, augusztus 10-én összecsaptak a felek.

A Videoton FC Fehérvár és az Aqvital FC Csákvár meccsén a küzdelem nagy volt

Fotó: Kricskovics Antal

A találkozó előtt időben érkezett a FEOL.hu stábja, így nem maradhatott el a szurkolói interjú sem a hazai részről. Volt aki úgy vélekedett, hogy örülhetnek a Videoton szurkolói, ha egy szoros döntetlent elérnek, volt aki egy kicsit pozitívabb volt, azonban összességében mindenki azon a véleményen volt, hogy még időre van szüksége a székesfehérváriaknak a jobb eredményekre.

A Csákvár kezdett jobban, végül a Videoton járt közel a győzelemhez

Már az első percben érezhető volt, hogy Tóth Balázs bátor játékra kérte a meccs előtt a fiait, hiszen a csákváriak magas letámadással kezdtek, aminek egyértelmű fölény volt az eredménye, azonban ez nagyobb helyzeteket nem hozott. A nyomás kezdett oldódni, a hatodik percben pedig kis híján meg is érkezett az első gól, de Kovács Patrik hiába kapott nagyszerű kiugratást, jobbal Lehoczki Bendegúz kapuja mellé tekert. Nem sokkal később úgy tűnt tizenegyes következhet, de hiába ért a csákvári védő kézzel a labdához Zimmermann Mário sípja néma maradt. A 11. percben ismét Kovács P. előtt adódott lehetőség, de épphogy lemaradt Varga Roland jobbról érkező íveléséről. A rutinos szélső négy percel később Kálnoki-Kis Zsombornak adott tökéletes passzt, aki jobbról az üresen érkező Kovács P.-t játszotta meg, viszont ő ismét a kapu bal oldala mellé tekert. A Videoton percei voltak ezek, de Bányai Péter is veszélyeztetett a 16. percben a másik oldalon, Nagy Gergely csak nézte ahogy elszáll a kapu fölött a támadó fejese.

A Videoton FC Fehérvár az első félidőben hol ilyen, hol olyan arcot mutatott, azonban már támadásban is voltak biztató jelek. A 23. percben Kovács P. cselezgetett a tizenhatos előterében, balról tekert jobbal, Lehoczki úszott a levegőbe, de a próbálkozás a keresztlécen csattant. A Csákvár sem maradt helyzet nélkül a folytatásban, a 35. percben Bányai kapott egy jó kiugratást, a saját térfeléről indulva végigfutott a bal oldalon, majd befele cselezett, de elszállt a lövése a bal kapufa mellett. A hátralévő időben Varga remekelt, de előbb Lehoczki védte a próbálkozását, majd az ívelésénél Kálnoki-Kis fejelt fölé, így 0-0-s állásnál vonulhattak szünetre a felek.