Győri győzelem az ex-Videoton játékosok csatájában – videóval

Győrben nem akármilyen futballhangulat uralkodik, minden szurkoló lázban égett augusztus 21-én, csütörtökön, hiszen kedvenceik a Rapid Wient fogadták a Konferencialiga-selejtező playoff körének első mérkőzésén. Az ETO régóta nem látott magasságokba jutott idén, a labdarúgó NB I-ben ebben a naptári évben például még veretlen. Ez azt is jelentette a 2024-2025-ös idényben, hogy kiharcolta a klub hosszú idő után ismét a nemzetközi kupaindulást, amellyel eddig tökéletesen élnek Borbély Balázsék. A győriek előbb az örmény Pjunyik Jerevánt győzték le, majd a svéd AIK Stockholm ellen is diadalmaskodtak egy hősies mérkőzésen. A legnagyobb falat természetesen a playoffban következett, ez nem is volt kérdés, ex-Videoton játékosokkal a csapatokban.

A Videoton korábbi játékosa, Bolla Bendegúz nem örülhetett Győrben

Fotó: Szabó Zsolt

Ex-Videoton játékosok a főszerepben, nehéz meccsen nyert a Győr

Fejér vármegyei és székesfehérvári szempontból is érdekes volt az összecsapás, hiszen a hazaiaknál és a vendégeknél is pályára lépett a Videoton egy-egy korábbi játékosa. A győrieknél Claudiu Bumba kapott bizalmat Borbély Balázstól, míg a Rapid Wiennél Bolla Bendegúznak adott lehetőséget a vezetőedző, Peter Stöger. Nem is volt egyik sem véletlen, mindketten már az első perctől kezdve nagyon aktívak voltak a pályán. A bécsiek jobb oldali támadásai elképzelhetetlenek voltak Bolla nélkül, míg Bumba az ETO támadásaiért felelt.

Bár a találkozó már az első perctől kezdve lüktetett, az első gólra a második félidőig kellett várni. Akkor azonban mindössze 52 másodpercet, Zeljko Gavrics juttatta előnyhöz a győrieket. Az öröm gyorsan jött aztán gyorsan ment is, hiszen a 61. percben Nikolaus Wurmbrand ki is egyenlített. A hajrára kanyarodtunk rá, amikor a 83. percben egy pofás ETO-támadás közben úgy gondolta Gavrics, hogy a tizenhatoson kívülről ellövi, jól is tette, hiszen kilőtte a jobb felsőt ezzel beállítva a 2-1-es végeredményt.

Bár a győriek előnybe kerültek, korántsem nyugodhatnak meg, augusztus 28-án nagyon nehéz feladat vár majd Borbély Balázs fiaira, akik Bécsben harcolhatják ki a Konferencialiga-főtábla szereplést.