5 órája
A Videoton és a Csákvár vezetőedzője sem volt elégedett – videóval
Az NB II harmadik fordulójában a Fejér vármegyei derbi gól nélküli döntetlennel ért véget. A mérkőzést követően a Videoton és a Csákvár vezetőedzője is értékelte a látottakat.
Boér Gábor elárulta, hogy bár folyamatosan fejlődnek, a helyzetkihasználás továbbra is probléma
Fotó: Szabó Zsolt
Bár 0-0-ás döntetlennel ért véget az NB II-es Fejér vármegyei rangadó a Videoton és az Aqvital FC Csákvár között, ennek ellenére paprikás hangulat és izgalmas mérkőzés fogadta a nézőket a Sóstói Stadionban.
A Videoton rengeteg lehetőséget puskázott el
A székesfehérváriak mestere, Boér Gábor kiemelte, rengeteg helyzetet puskáztak el, viszont nagyobb probléma lenne, ha helyzetekig sem jutnának el. A Csákvárt irányító Tóth Balázs elárulta, hogy az eredményre büszke lehet, viszont a mutatott játékban volt bőven kivetni való.
A teljes értékeléseket az alábbi videóban tekintheti meg.