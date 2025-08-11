A Videoton és a Csákvár vezetőedzője sem volt elégedett – videóval

Bár 0-0-ás döntetlennel ért véget az NB II-es Fejér vármegyei rangadó a Videoton és az Aqvital FC Csákvár között, ennek ellenére paprikás hangulat és izgalmas mérkőzés fogadta a nézőket a Sóstói Stadionban.

Tóth Balázs kapusát, Lehoczki Bendegúzt is méltatta a Videoton ellen nyújtott teljesítményéért

Fotó: Szabó Zsolt

A Videoton rengeteg lehetőséget puskázott el

A székesfehérváriak mestere, Boér Gábor kiemelte, rengeteg helyzetet puskáztak el, viszont nagyobb probléma lenne, ha helyzetekig sem jutnának el. A Csákvárt irányító Tóth Balázs elárulta, hogy az eredményre büszke lehet, viszont a mutatott játékban volt bőven kivetni való.

