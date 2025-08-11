augusztus 11., hétfő

NB II

1 órája

A Videoton és a Csákvár vezetőedzője sem volt elégedett – videóval

Címkék#Aqvital FC Csákvár#Boér Gábor#Videoton#NB II#Tóth Balázs

Az NB II harmadik fordulójában a Fejér vármegyei derbi gól nélküli döntetlennel ért véget. A mérkőzést követően a Videoton és a Csákvár vezetőedzője is értékelte a látottakat.

Kelemen Kornél
A Videoton és a Csákvár vezetőedzője sem volt elégedett – videóval

Boér Gábor elárulta, hogy bár folyamatosan fejlődnek, a helyzetkihasználás továbbra is probléma

Fotó: Szabó Zsolt

Bár 0-0-ás döntetlennel ért véget az NB II-es Fejér vármegyei rangadó a Videoton és az Aqvital FC Csákvár között, ennek ellenére paprikás hangulat és izgalmas mérkőzés fogadta a nézőket a Sóstói Stadionban. 

Tóth Balázs kapusát, Lehoczki Bendegúzt is méltatta a Videoton ellen nyújtott teljesítményéért
Tóth Balázs kapusát, Lehoczki Bendegúzt is méltatta a Videoton ellen nyújtott teljesítményéért
Fotó: Szabó Zsolt

A Videoton rengeteg lehetőséget puskázott el

A székesfehérváriak mestere, Boér Gábor kiemelte, rengeteg helyzetet puskáztak el, viszont nagyobb probléma lenne, ha helyzetekig sem jutnának el. A Csákvárt irányító Tóth Balázs elárulta, hogy az eredményre büszke lehet, viszont a mutatott játékban volt bőven kivetni való.

A teljes értékeléseket az alábbi videóban tekintheti meg. 

 

 

