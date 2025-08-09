8 órája
A legstabilabb az "újonc" ellen – videóval
Vasárnap este Fejér vármegyei rangadót játszanak a Sóstói Stadionban. Az NB II harmadik fordulójában a Videoton FC az Aqvital FC Csákvárt fogadja. A találkozó előtt a székesfehérváriak védőjét, Murka Benedeket, valamint a csákváriak vezetőedzőjét, Tóth Balázst kérdeztük.
Felemásan kezdte a szezont a két együttes, a Videoton az első forduóban egy 3-0-ás pofonba szaladt bele a Budapest Honvéd ellen, majd Ajkán játszott egy 1-1-es döntetlent, így mindössze a tabella 13. helyéről várhatja a találkozót. Ezzel ellentétben az Aqvital FC Csákvár kiválóan rajtolt, az első körben a Vasas FC otthonában aratott kiütéses, 4-1-es győzelmet, majd múlthétvégén hazai pályán a BVSC-Zugló ellen is begyűjtötte a három pontot. A Csákvár a másodosztály legstabilabb tagja, hiszen az elmúlt tíz esztendőből csak ők töltötték mindegyiket az NB II-ben.
A Videoton védője és a Csákvár vezetőedzője is megosztotta gondolatait
A találkozó előtt először a három és fél évig Csákváron futballozó Murka Benedek osztotta meg gondolatait lapunkkal.
– Az Aqvital FC jól kezdte a szezont, aki ismeri őket annak nem feltétlenül meglepetés az eddigi szereplésük, hiszen Tóth Balázs vezetésével kiváló szakmai munka zajlik a csapatnál. Kellemetlen ellenfél a Csákvár, viszont egész héten arra készültünk, hogy legyőzzük őket. Fizikálisan is tovább kell erősödnünk és jobb formát kell mutatnunk, viszont ezzel nem lesz gond, mindenki olyan állapotban van, hogy bele tudjunk állni egy ilyen mérkőzésbe. A párharcerősség az NB II-ben alapfeltétel, nélküle nem tudsz eredményesen futballozni.
A játékos kiemelte, remekül érezte magát a sárga-kékeknél, rengeteg barátja focizik ott, de most erre nem gondol.
– Nagyon jó emlékeim vannak az ott eltöltött időszakól, rengeteg embert ismerhettem meg, remek kapcsolatok is születtek ott, azonban mérkőzés közben nincs barátság.
A Videoton kerete alaposan átalakult a nyáron, a játékosoknak még össze kell szokniuk, Murka kitért az öltözői hangulatra is.
– Csak pozitív dolgokat tudok mondani, egy ilyen helyzetbe lévő csapatnál, ahol a keret nagyrésze kicserélődött természetesen szükség van egy kis időre. Nagyon jó úton haladunk, kezd összeállni a brigád, tudom, hogy eredményesek fogunk lenni a bajnokság hátralévő részében. Mi játékosok nyilván úgy állunk bele minden mérkőzésbe, hogy meg akarjuk nyerni, amikor felveszed a Videoton mezt, nem is járhat más az eszedben. Egy magyar játékost ha felkeres a Vidi, nem kell sokat gondolkozzon, hogy elfogadja az ajánlatot, számomra büszkeség, hogy egyekkora klubban játszhatok, és az ő sikereikért küzdhetek. A Honvéd ellen még akadozott a játék, azt be kell látni, nem úgy kezdtük a bajnokságot, ahogy azt elterveztük. Utána sikerült kijavítani a hibákat, kielemeztük, mit kell másképp csináljunk. Az Ajka ellen már sokkal jobban néztünk ki.
Elárulta, legnagyobb erősségének a stabilitást érzi, a többi védővel kiegészülve megnyugvást adhatnak a csapat többi részének, majd a szurkolóknak is üzent.
– A szezonban eddig a szurkolóinknak jár a legnagyobb dicséret, le a kalappal előttük, mert az a biztatás amit felőlük kapunk, az elképesztő. A csapat nevében is szeretnék nekik köszönetet mondani – zárta gondolatait Murka Benedek.
Az Aqvital FC Csákvár elszántan készül, hogy egy újabb nagyvadat leterítsen. Az összecsapás előtt Tóth Balázs vezetőedző is megosztotta gondolatait.
– A legfontosabb, a saját dolgunkra kell figyelnünk. A kezdés remekül sikerült, jó úton járunk, a csapat megkapta a kezdőlökést, ami ad nekik elég önbizalmat. A mentalitás is remek, tanulófázisban vagyunk, folyamatosan fejlesztenünk kell a játékosokat, legyen szó fiatalokról, vagy rutinosabbakról. Ez a mérkőzés már a bajnokság elején rangadóvá nőtte ki magát, tisztában vagyunk vele, hogy egy nagy múlttal rendelkező klubbal fogunk megvívni, nagy változáson mennek keresztül, de nekünk nem velük kell foglalkoznunk, hanem magunkkal. Szinte minden évben van jópár új játékosom, ami a szezon elejét nem könnyíti meg, hiszen össze kell szokniuk a fiúknak, de most ez a folyamat nagyon jól néz ki. Először mindig öltözőt építek, fontos, hogy a játékosok minél hamarabb tudják a pontos feladatukat, és ismerjék meg a társaikat, segítenünk kell a zökkenőmentes beilleszkedést. A stábban nem volt változás, ami hatalmas segítség, hiszen már kialakult egy munkamenet, mindenki tudja a saját dolgát, és fontos kiemelnem, hogy van egy erős magunk, a régi motorosok is sokat segítenek az edzéseken. Ez a sok apróság összeadódik, ezért tudunk ilyen jól szerepelni – zárta gondolatait a szakember.