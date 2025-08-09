A legstabilabb az "újonc" ellen – videóval

Felemásan kezdte a szezont a két együttes, a Videoton az első forduóban egy 3-0-ás pofonba szaladt bele a Budapest Honvéd ellen, majd Ajkán játszott egy 1-1-es döntetlent, így mindössze a tabella 13. helyéről várhatja a találkozót. Ezzel ellentétben az Aqvital FC Csákvár kiválóan rajtolt, az első körben a Vasas FC otthonában aratott kiütéses, 4-1-es győzelmet, majd múlthétvégén hazai pályán a BVSC-Zugló ellen is begyűjtötte a három pontot. A Csákvár a másodosztály legstabilabb tagja, hiszen az elmúlt tíz esztendőből csak ők töltötték mindegyiket az NB II-ben.

A Videoton védője, Murka Benedek hosszú éveket töltött Csákváron

Fotó: Szabó Zsolt

A Videoton védője és a Csákvár vezetőedzője is megosztotta gondolatait

A találkozó előtt először a három és fél évig Csákváron futballozó Murka Benedek osztotta meg gondolatait lapunkkal.

– Az Aqvital FC jól kezdte a szezont, aki ismeri őket annak nem feltétlenül meglepetés az eddigi szereplésük, hiszen Tóth Balázs vezetésével kiváló szakmai munka zajlik a csapatnál. Kellemetlen ellenfél a Csákvár, viszont egész héten arra készültünk, hogy legyőzzük őket. Fizikálisan is tovább kell erősödnünk és jobb formát kell mutatnunk, viszont ezzel nem lesz gond, mindenki olyan állapotban van, hogy bele tudjunk állni egy ilyen mérkőzésbe. A párharcerősség az NB II-ben alapfeltétel, nélküle nem tudsz eredményesen futballozni.

A játékos kiemelte, remekül érezte magát a sárga-kékeknél, rengeteg barátja focizik ott, de most erre nem gondol.

– Nagyon jó emlékeim vannak az ott eltöltött időszakól, rengeteg embert ismerhettem meg, remek kapcsolatok is születtek ott, azonban mérkőzés közben nincs barátság.

A Videoton kerete alaposan átalakult a nyáron, a játékosoknak még össze kell szokniuk, Murka kitért az öltözői hangulatra is.

– Csak pozitív dolgokat tudok mondani, egy ilyen helyzetbe lévő csapatnál, ahol a keret nagyrésze kicserélődött természetesen szükség van egy kis időre. Nagyon jó úton haladunk, kezd összeállni a brigád, tudom, hogy eredményesek fogunk lenni a bajnokság hátralévő részében. Mi játékosok nyilván úgy állunk bele minden mérkőzésbe, hogy meg akarjuk nyerni, amikor felveszed a Videoton mezt, nem is járhat más az eszedben. Egy magyar játékost ha felkeres a Vidi, nem kell sokat gondolkozzon, hogy elfogadja az ajánlatot, számomra büszkeség, hogy egyekkora klubban játszhatok, és az ő sikereikért küzdhetek. A Honvéd ellen még akadozott a játék, azt be kell látni, nem úgy kezdtük a bajnokságot, ahogy azt elterveztük. Utána sikerült kijavítani a hibákat, kielemeztük, mit kell másképp csináljunk. Az Ajka ellen már sokkal jobban néztünk ki.