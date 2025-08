Ahogy arról beszámoltunk, a Videoton FC 1-1-es döntetlent játszott az Ajkával az NB II második fordulójában. A hazaiak már a találkozó legelején megszerezte a vezetést, a fordulást követően Simut Márió góljával egyenlítettek a piros-kékek. A találkozót követően mindkét gárdának a vezetőedzője értékelte a látottakat.

Boér Gábor szerint a Videoton győzelmet szalasztott el

Fotó: Tóth Ella / Videoton FC

A Videoton végig küzdött a győzelemért

„A mérkőzés összképét nézve úgy érzem, hogy győzelmet szalasztottunk el, közelebb álltunk a három ponthoz" – emelte ki Boér Gábor a vidi.hu-nak.

„Megint úgy kezdtünk, ahogy nem szabad, az első tíz percben pontatlanok voltunk: másfél perc után volt egy veszélyes szöglete az Ajkának, majd a 4. percben gólt kaptunk, ami után új forgatókönyvet kellett kialakítanunk. Erre jól reagáltunk, az első sokk után elkezdtünk futballozni. Az ellenfél átadta a területet, sokat birtokoltuk a labdát, eljutottunk veszélyes szituációkig, de a befejezéseink nem voltak megfelelő minőségűek, ebben is fejlődnünk kell. A szünetben jól sikerült a frissítés, akiktől vártuk, hogy minőséget hozzanak a pályára, tudták ezt hozni. A második játékrészben is nagy labdabirtoklási fölényünk volt, az ellenfelünk kontráiban is volt veszély, de kontrolláltuk a játékot. Több olyan lehetőséget alakítottunk ki, amiket illett volna jobban befejeznünk. Örülök, hogy a meccs eleji szituációra jól reagált a csapat, sikerült mentálisan is előrelépnünk, de csalódott vagyok, hogy elszalasztottuk a győzelmet. Le a kalappal a szurkolótáborunk előtt, ma is első osztályú volt a szurkolást, ami nagyon sokat segít nekünk. Az első perctől az utolsóig hajszolták a csapatot, amikor hátrányba kerültünk, akkor sem volt egy rossz szavuk sem, köszönjük nekik, hogy ilyen létszámban és minőségben a csapat mögött állnak” – zárta gondolatait a Videoton vezetőedzője.

Boér Gábort követően az Ajka FC szakvezetője, Horváth András is értékelte a látottakat.

„A múlt heti fiaskó után ma teljesen mást láttam a csapattól, szerettük volna rendezni a sorokat, és elszánt, jó hozzáállású csapatot látni a pályán. Hamar megszereztük a vezetést, amivel kissé megleptük az ellenfelet. Utána tudatosan átadtuk a területet, de igazán nagy ziccereket nem tudott kialakítani a Videoton. Egy peches szituációból kiegyenlítettek, utána nyílt volt a mérkőzés, a Videotonnak a végén volt egy meccslabdája, de kihagyták" – zárta gondolatait a szakember.