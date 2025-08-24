Ez férfimunka volt: megszerezte első győzelmét a Videoton

Nehéz mérkőzés várt Boér Gábor fiaira, hiszen a Békéscsaba egy igazán masszív csapat, amely öt pontot gyűjtött az eddigi négy bajnokin. A Videoton szurkolói ennyire nem örülhettek, hiszen csapatuk mindössze kettőt szerzett eddig, így a győzelem elvárás volt a fiúk felé.

A Videoton FC Fehérvár Varga Roland góljával került előnybe

Fotó: Fehér Gábor

A Videoton megtörte a jeget, megszerezte első győzelmét

Nyár végi, hűvöskés idő, közel négyezer ember és fantasztikus hangulat. Így is leírhatnánk a körítést, amely tökéletes volt ahhoz, hogy a Videoton futballistái a legjobb teljesítményt nyújtsák a pályán. Az első percekben csak tapogatóztak a felek, egyik sem tudta igazán magához, aztán a 27. percben Varga Roland kis híján előnyhöz juttatta a hazaiakat, de Póser Dániel bravúrral védett. Két perccel később már nem volt ilyen szerencséje, Bertók Dániel kiharcolt egy tizenegyest, amit Varga magabiztosan értékesített, 1-0. Nem sokkal később kis híján bokszgála kezdődött a Sóstói Stadionban: Viczián Ádám ütközte le Ominger Gergőt a Vidi tizenhatosának előterében, a Karakó Ferenc játékvezető azonban csak szabadrúgást ítélt. Nagy Gergely azonnal indult reklamálni, akárcsak Kocsis Gergő, mellettük Viczián éls Zsolnai Richárd is sárgát kapott, így egy perc alatt négyszer villant a lap. A folytatás nagyobb helyzetet már nem hozott, így 1-0-s eredménynél vonulhattak szünetre a felek.

Az RBD Ultras ezúttal is fantasztikus hangulatot teremtett

Fotó: Fehér Gábor

A fordulást követően majdnem jött a második hazai büntető, Bertók szép cselek után érdekesen került a földre, viszont a játékvezető sípja néma maradt. Két perccel később Kojnok Zsolt került helyzetbe, de a 18 méterről ballal leadott lövése alig ment el a kapu mellett. Nem sok hiányzott aztán a békéscsabai egyenlítéshez sem, Ésik Ákos próbálkozhatott, de hat méterről nem találta jól el a labdát, így nem volt veszélyes a lövése. Ezután a csereként beálló Balla Kevin lőtt veszélyesen, azonban az egyik csapattársában elakadt. A 74. percben a csereként beálló Dékei Márk gondolt egyet, 17 méterről eleresztett egy lapos lövést, a labda pedig utat talált a kapu bal alsó sarkába, 2-0.

A hátralévő időben a Békéscsaba mindent megtett azért, hogy szépíteni tudjon, de a Videoton védelme jól állta a sarat, így maradt a 2-0-s végeredmény.