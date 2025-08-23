Kiütéses győzelmet aratott a Videoton, megszólalt a vezetőedző – videóval

A Videoton FC Fehérvár női csapatának megkezdődött a tétmérkőzések sora, az elsőt pedig sikerrel is vették a lányok, hiszen 3-0-ra legyőzték a Soproni Egyetemet a Simple Női Kupa első fordulójában. A találkozót egy öngól nyitotta a 26. percbne, majd még az első félidő végén megduplázta előnyét a Sopronban pályára lépő székesfehérvári együttes Kántor Krisztina révén. Végül egy tizenegyesből szerzett góllal Bognár Petra állította be a 3-0-s végeredményt. Még a találkozó előtt, kedd délután jártunk a lányok edzésén, amikor Hajdu Petrával és Andorka Péter vezetőedzővel is beszélgettünk.

Hajdu Petra meghatározó játékos lehet a Videoton FC Fehérvár női csapatában

Fotó: Szabó Zsolt

A Videoton magabiztos győzelmet aratott, ezt várja az edző és a tehetséges fiatal

Nyilván kedden még nem tudhattuk a mérkőzés végeredményét, így arról csak előzetesen beszéltünk, azonban így is szóba került Hajdu Petránál az, hogy ez lehet az első olyan szezon, ahol igazán berobbanhat, míg Andorka Péter elárulta, akár a negyedik-ötödik helynél is jobb pozícióban végezhetnek az idény végén a női NB II Nyugati csoportjában. A 15 esztendős Hajdu egyébként a kupamérkőzésen 71 percet töltött a pályán a Sopron ellen.